Stasera in tv martedì 3 dicembre 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 3 dicembre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma condotto da Roberta Petrelluzzi, Un giorno in pretura. Su Canale 5, la soap Endless Love, con Burak Ozcivit.

Stasera in tv martedì 3 dicembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la 3° puntata della fiction Libera, con Lunetta Savino, Matteo Martari. Libera (Lunetta Savino) viene ascoltata dal pm De Marco sull’omicidio Rosani e il giudice, d’accordo con Aldo Ferrero, la iscrive nella lista degli indagati nel tentativo di allontanarla dal tribunale di Trieste. Pietro, per salvarla, dichiara di averle rubato il cellulare e viene trattenuto in carcere.

Su Rai2, alle 21.20, il talk show Belve. Tra i motivi del grande successo del programma di Francesca Fagnani c’è la capacità di veicolare sul web i momenti più interessanti di ogni puntata. Prima della messa in onda, infatti, le dichiarazioni più curiose e inedite vengono postate su tutti i social creando un’attesa che si riflette sugli ascolti.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Un giorno in pretura. Nel giorno in cui è attesa la lettura in aula della sentenza di primo grado per il femminicidio di Giulia Cecchettin, Roberta Petrelluzzi ripercorre, in questa puntata speciale, tutte le fasi del processo a Filippo Turretta, iniziato lo scorso 23 settembre alla Corte d’Assise del Tribunale di Venezia.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Anche il programma di Bianca Berlinguer si prenderà una pausa nel periodo delle Feste: l’ultima puntata del 2024 andrà in onda il 17 dicembre. Dunque ci sono ancora tre lunghe serate per approfondire i temi e i fatti del momento insieme con Mauro Corona, in collegamento, e gli altri ospiti in studio.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap Endless Love, con Burak Ozcivit. Kemal (Burak Ozcivit) informa Zeynep che non è stata lei ad uccidere Ozan, poiché aveva già il veleno in corpo quando lei lo ha soffocato con il cuscino. Le chiede dove sia Tarik, e Zeynep gli assicura che qualsiasi azione del fratello è stata commessa esclusivamente per coprire la sua presunta colpevolezza.

Su Italia 1, alle 21.00, Calcio Coppa Italia: Milan-Sassuolo. Lo Stadio Meazza ospita il secondo ottavo di finale di Coppa Italia. In campo, il Milan di Paulo Fonseca e il Sassuolo di Fabio Grosso, una delle due squadre di Serie B ancora in gara. L’altra, il Cesena di Michele Mignani, affronterà l’Atalanta il 18 dicembre. Oggi alle 18.30 si gioca anche Bologna-Monza.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Come tutti gli altri conduttori di La7, anche Giovanni Floris dà molto spazio nel suo programma a chi critica il governo di Giorgia Meloni e le sue scelte, a partire da Luca e Paolo, ospiti fissi. E intanto gli ascolti restano alti: Floris vince sempre.

Tv8 – Real Time

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor. Due giorni prima della finale, che andrà in onda in diretta da Napoli, Tv8 propone in chiaro la semifinale del 28 novembre da cui sono usciti i quattro talenti che si contenderanno la vittoria in Piazza del Plebiscito. Padrona di casa, Giorgia.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. Nel ristorante, la maitre Barbara Antonini, accoglie altre 5 coppie formate da single che s’incontrano per la prima volta: durante la cena cercheranno di capire se tra loro c’è affinità. Nel confessionale, poi, racconteranno le loro impressioni.

I film di questa sera martedì 3 dicembre 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film horror del 2021, di Scott Cooper, Antlers – Spirito insaziabile, con Keri Russell. L’insegnante Julia è colpita dalla condizione familiare dell’alunno Lucas. Il padre e il fratello del bambino hanno contratto un virus che li sta trasformando in creature mostruose e violente.

Su Rai5, alle 21.15, il film thriller del 2016, di Oriol Paulo, Contrattempo, con Mario Casas, Ana Wagener. Adriàn Doria, manager di successo, è agli arresti domiciliari con l’accusa di aver ucciso la sua amante. Lui si professa innocente e assume l’avvocatessa Virginia Goodman.

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film d’azione del 2010, di Pierre Morel, From Paris with love, con Jonathan Rhys-Meyers, John Travolta. Parigi. James Reece, metodico agente della Cia, viene affiancato dal rozzo Charlie Wax in un’indagine sul narcotraffico. E c’è anche da sventare un attentato terroristico.

Su Iris, alle 21.15, il film western del 1972, di Mark Rydell, I cowboys, con John Wayne, Lee Browne Roscoe. L’anziano Will Andersen non ha più uomini che possano aiutarlo a trasferire una mandria di bovini. Assolda allora 12 adolescenti inesperti, ma il viaggio sarà pieno di insidie.

Su La 5, alle 21.35, il film commedia del 1998, di Nora Ephron, C’è post@ per te, con Meg Ryan, Tom Hanks, Greg Kinnear. Kathleen ha una piccola libreria per bambini, Joe è il proprietario di un’importante catena di bookstore. I due si detestano, ma senza saperlo diventano amici su una chat.

Stasera in tv martedì 3 dicembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2020, di Derrick Borte, Il giorno sbagliato, con Russell Crowe, Caren Pistorius. Rachel, in ritardo al lavoro, si trova a discutere al semaforo con uno sconosciuto. La donna non s’immagina proprio che alla guida c’è lo psicopatico Tom: è l’inizio di un incubo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Todd Haynes, Cattive acque, con Mark Ruffalo. Alla fine degli Anni 90, l’avvocato civile Robert Bilott, di Cincinnati, decide di lottare contro un colosso della chimica che da decenni scarica rifiuti tossici in un lago della Virginia. Una storia vera.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2006, di Nick Hurran, Boygirl – Questione di… sesso, con Kevin Zegers, Samaire Armstrong. Woody e Nell sono nemici giurati. Ma dopo l’ennesimo litigio, un dispettoso dio azteco li punisce e un mattino i due ragazzi si svegliano uno nel corpo dell’altra.