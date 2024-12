L’Amica Geniale Storia della bambina perduta, la quarta puntata: trama, cast e curiosità

La quarta e penultima puntata de L’Amica Geniale Storia della bambina perduta è in onda oggi, lunedì 2 dicembre, su Rai 1. In particolare, la rete ammiraglia della TV di Stato propone l’appuntamento dalle 21:20 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Affari Tuoi.

L’Amica Geniale Storia della bambina perduta quarta puntata, regista e dove è girata

Quella che sta per terminare è, per L’Amica Geniale, la quarta ed ultima stagione. Il capitolo, che dunque chiude la fiction iniziata nel lontano 2018, termina definitivamente con il prossimo appuntamento, in programma su Rai 1 nel prime time di lunedì 9 dicembre.

Appartenente al genere drammatico, la serie è realizzata dalle società Fandango, The Apartment, Fremantle Italy, Wildside e Mowe. Esse hanno lavorato in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment. Ideata da Saverio Costanzo, la narratrice della fiction è Alba Rohrwacher.

Tratta da Storia della bambina perduta di Elena Ferrante, edito in Italia da Edizioni E/O, la sceneggiatura è scritta dalla stessa Elena Ferrante, oltre che da Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. La regia è a cura di Laura Bispuri.

L’Amica Geniale Storia della bambina perduta quarta puntata, la trama

Nella quarta puntata de L’Amica Geniale, Elena è ancora turbata per ciò che ha scoperto su Nino. Nonostante le pressanti richieste di quest’ultimo, la protagonista sembra determinata a voltare definitivamente pagina ed ad abbandonare per sempre l’uomo che per anni ha amato e, soprattutto, idealizzato.

Affaticata dal tentativo di portare avanti, da sola, la famiglia e i suoi figli, il personaggio principale non riesce a portare a termine il romanzo. Elena, stressata per la situazione che si è venuta a creare, sembra trovare sollievo dalla presenza di Antonio.

Spoiler finale

Nell’appuntamento visibile oggi, lunedì 2 dicembre, Elena e Lila fanno squadra contro i fratelli Solara, che sono tornati a terrorizzare il rione. Le protagoniste scoprono che i malavitosi hanno costretto Carmen a sporgere una denuncia per diffamazione contro Elena.

L’Amica Geniale Storia della bambina perduta quarta puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante L’Amica Geniale Storia della bambina perduta, in onda a partire dalle ore 21:20 circa su Rai 1 e visibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.