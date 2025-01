Morte Oliviero Toscani, genio della televisione e spesso protagonista in tv: aveva 82 anni

Nella mattinata di lunedì 13 gennaio è giunta la notizia della morte di Oliviero Toscani. Il fotografo aveva 82 anni.

Oliviero Toscani morte, le cause

La morte di Oliviero Toscani è giunta dopo una lunga malattia. A comunicare la notizia è la famiglia di Toscani, che tramite le pagine social dell’uomo afferma: “Con immenso dolore diamo la notizia che oggi, 13 gennaio 2025, il nostro amatissimo Oliviero ha intrapreso il suo prossimo viaggio. Chiediamo cortesemente riservatezza e comprensione per questo momento che vorremmo affrontare nell’intimità della famiglia”.

Oliviero si è spento nell’ospedale di Cecina, dove era ricoverato da vari giorni. Famoso in tutto il mondo per aver rivoluzionato la comunicazione nel campo della moda e della pubblicità, soffriva, da oltre un anno, dell’amiloidosi. Si tratta di una malattia rara, caratterizzata da un accumulo di proteine con configurazione anomala che si depositano in diversi tessuti del corpo, provocando vari danni agli organi.

L’ultima partecipazione a LA7

La carriera di Oliviero Toscani si è spesso intrecciata con la televisione. Dopo la partecipazione a vari talk di approfondimento politico, durante i quali non ha mai nascosto il proprio carattere forte e determinato, Toscani ha partecipato al reality show Master of Photography. Ideato da Roberto Pisoni, il format è andato in onda, nel nostro paese, sull’emittente Sky Arte e mirava ad individuare il miglior fotografo europeo dell’anno. Lo show è andato in onda per quattro anni consecutivi, dal 2016 al 2020, e Toscani ha ricoperto il ruolo di giudice in tutte le edizioni.

L’ultima partecipazione in tv di Oliviero Toscani, la cui notizia della morte è giunta il 13 gennaio, è stata su LA7. A settembre, infatti, ha presenziato come ospite al talk In Onda. Durante l’intervista, visibilmente provato, ha affermato: “La morte è una cosa a cui si pensa quando si è ancora vivi. A me non interessa assolutamente. Molti vogliono scritte nelle tombe o desiderano essere ricordati, ma io trovo tutto questo ridicolo. Quando è finita, è finita. Dopo un po’ nessuno si ricorderà di te, è la normalità“.

Morte Oliviero Toscani, i messaggi di cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio che, sui social, sono stati scritti per omaggiare Oliviero Toscani. Il conduttore di PiazzaPulita, mandando in onda uno spezzone di un faccia a faccia avuto con il fotografo, scrive: “Ciao, guerriero“. Emma Bonino, storico personaggio politico italiano, ha invece scritto: “Provocatorio come chi cerca la verità, curioso come chi sa mettersi in discussione. Le sue e le nostre campagne erano come schiaffi nel torpore e puntavano sempre a risvegliare le coscienze delle persone“.