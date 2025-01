Blackout Vite sospese 2, la conferenza stampa: tutte le dichiarazioni

Lunedì 13 gennaio, la Rai ha presentato in conferenza stampa Blackout Vite sospese 2. Il titolo esordisce sulla TV di Stato domani, martedì 14 gennaio, dalle ore 21:20 circa. Durante l’incontro, presenziano gli attori principali della fiction, fra cui Alessandro Preziosi, Rike Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino, Caterina Shulha ed Alessio Vassallo. Inoltre, ci sono i registi Fabio Resinaro e Nico Marzano.

Blackout Vite sospese 2 conferenza stampa, le prime dichiarazioni

Prende il via la conferenza stampa di Blackout 2. Il protagonista Alessandro Preziosi: “Quando ci si avvicina alla resa dei conti, escono fuori tutti i sentimenti. Il rapporto fra Giovanni e Claudia diventa, improvvisamente, molto maturo ed italiano. Nella altre serie vedo spesso una grande spregiudicatezza che rischia di allontanare il pubblico, qui invece è preservato il concetto di speranza, sia nella relazione che nell’epilogo della serie. Il tutto, con il grande dubbio centrale: quando si tornerà alla normalità, cosa accadrà?”.

Rike Schmid: “Claudia, per me, significa molto. L’atmosfera è ancora più densa, la situazione è peggiorata per i protagonisti e per questo c’è più tensione. Il mio personaggio è cambiato, è più matura e dura. Essendo l’unico medico deve andare avanti, ma è ferita e delusa, anche se cerca di reprimere queste emozioni. Ogni personaggio è profondo e complesso, penso che gli sceneggiatori e i registi abbiano portato ad un livello superiore la produzione“.

Gli altri attori

La conferenza stampa di Blackout Vite sospese 2 va avanti. Il microfono passa a Marco Rossetti: “Ogni personaggio deve fare i conti con alcuni eventi. Il mio personaggio subisce un tradimento che lo scuote profondamente e per questo è costretto a sporcarsi. Nella prima stagione era l’unico eroe in una serie di antieroi, ma nella seconda stagione non sarà più così“.

Aurora Ruffino: “Le verità di Lidia, mio personaggio, sono state già svelate nello scorso capitolo. Nella prima stagione era vulnerabile, ora è forte ed ha impeto. Possiamo dire che è una donna trasformata“. Alessio Vassallo: “Sono Angelo, new entry, pilota di elicotteri e soccorritore. La cosa che mi ha colpito di più della serie è la scrittura. Nelle riprese abbiamo avuto varie difficoltà fisiche, perché le temperature erano molto basse e stavamo congelando”.

Il regista Nico Marzano: “Abbiamo girato con delle telecamere piccole ed agili, che ci permettevano di muoverci con grande libertà. Abbiamo girato molte immagini con la massima tecnologia che avevamo a disposizione. Nelle riprese abbiamo avuto alcune difficoltà dovute al freddo“. Sull’aspetto misterioso legato a ciò che c’è all’esterno dell’hotel, Preziosi afferma: “Sarà un’apocalisse all’italiana, lontana da quello che molte persone ipotizzano. Lo spettatore, sicuramente, rimarrà a bocca aperta“.

Blackout Vite sospese 2 conferenza stampa, le ultime dichiarazioni

La conferenza stampa di Blackout Vite sospese 2 si conclude con Fiorenza Tessari: “Sono una speleologa, nuovo personaggio. Come tutti, anche io ho qualcuno che voglio proteggere e per questo non si capisce molto bene se sono buona o meno“. Termina qui l’incontro.