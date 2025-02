Festival di Sanremo 2025, gli ospiti annunciati, serata per serata: tanti attori ed Edoardo Bove

Mancano poche ore all’inizio del Festival di Sanremo 2025 ed è giunto il momento di fare il punto sugli ospiti. Come di consueto, nelle cinque serate con la kermesse sono attesi numerosi protagonisti.

Festival di Sanremo 2025 ospiti, la prima serata con Noah e Mira Awad

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025, l’ospite più atteso è senza dubbio Jovanotti. L’artista, fra i più ascoltati ed apprezzati del nostro paese, ha da poche settimane rilasciato il suo nuovo album, intitolato Il corpo umano – Vol. 1. Inoltre, in estate è protagonista di una tournée intitolata PalaJova. Dal Suzuki Stage di Piazza Colombo partecipa il cantautore Raf che intona Self Control. Infine, per lanciare un messaggio universale di pace e di contrasto alle guerre, ci sono Noah e Mira Awed, rispettivamente cantante israeliana e palestinese. Insieme, eseguono Imagine di John Lennon.

Il martedì, nella seconda serata del Festival di Sanremo 2025, l’elenco degli ospiti è ricco di attori. Per lanciare la pellicola Follemente di Paolo Genovese ci sono Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria. Inoltre, Vittoria Puccini con Carmine Recano e Giacomo Giorgio parlano della fiction Belcanto. Per la musica è ospite Damiano David dei Maneskin. Il collegamento dal Palco Suzuki vanta la partecipazione di Big Mama.

I Duran Duran nella terza serata

Il Festival di Sanremo 2025 procede giovedì con la terza serata. Carlo Conti dà spazio, in qualità di ospiti, ai Duran Duran, gruppo musicale formato da Simon Le Bon, Nick Rhodes, Roger Taylor e John Taylor. I quattro propongono la celebre The Wild Boys. Spazio agli attori del Teatro Patologico e ad Ermal Meta, che anima il Suzuki Stage.

Il venerdì, durante il penultimo appuntamento, sono pochi gli ospiti previsti al Festival di Sanremo 2025. Gran parte della serata è dedicata alle cover, con i Big in gara che calcano il palco con altri artisti nazionali ed internazionali. Fra gli altri ci sono Sal Da Vinci, Annalisa, Il Volo, Toquinho, Ofenbach ed Alessandra Amoroso. Tra gli ospiti ci sono Iva Zanicchi, che ritira il Premio alla Carriera, il comico Paolo Kessisoglu con la figlia Lunita e il cast di Mare Fuori 5. Il collegamento da Piazza Colombo è dedicato a Benji & Fede.

Festival di Sanremo 2025 ospiti, chi c’è per la finale

Infine, in occasione della finale del Festival di Sanremo 2025, è atteso Edoardo Bove, calciatore della Fiorentina che, a dicembre, ha avuto un grave malore in campo. Antonello Venditti ritira il Premio alla Carriera, mentre Tedua chiude, per quest’anno, gli spettacoli dal Suzuki Stage. Dalla nave Costa Toscana ci sono i Planet Funk. Assente, per il momento, Angelina Mango, vincitrice della scorsa edizione della kermesse con la hit La noia.