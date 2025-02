Stasera in tv mercoledì 12 febbraio 2025 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 12 febbraio 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Federica Sciarelli, Chi l’ha visto? Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Mario Giordano, Fuori dal coro.

Stasera in tv mercoledì 12 febbraio 2025, Rai

Su Rai1, alle 20.40, la seconda serata del 75° Festival di Sanremo. Carlo Conti presenta la seconda serata con Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Super ospite musicale, Damiano David, per la prima volta all’Ariston da solista, quattro anni dopo il trionfo con i Maneskin. Oggi, sul palco, seconda esibizione per metà degli artisti in gara.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Federica Sciarelli e tutta la redazione di “Chi l’ha visto?” piangono la perdita di Fiore De Rienzo, morto lo scorso 28 gennaio all’età di 65 anni. Per due decenni il giornalista avellinese è stato una colonna del programma, in particolare con le sue inchieste sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.

Su Rai5, alle 21.15, il programma documento Art Night. Neri Marcorè introduce il documentario sul pittore olandese Piet Mondrian (1872-1944). Inizialmente influenzato dal cubismo, Mondrian inventò nei primi Anni 20 un linguaggio universale astratto: il Neoplasticismo.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Le contraddizioni di chi ogni giorno attacca il governo Meloni sono pane per i denti di Mario Giordano, che ogni mercoledì sera, anche nella settimana di Sanremo, mette alla berlina, con il suo inconfondibile stile, le prese di posizione più ipocrite, soprattutto quelle contro le forze dell’ordine.

Su La7, alle 21.15, il programma Una giornata particolare. Aldo Cazzullo ci accompagna in un viaggio che rende omaggio ad un evento o a un personaggio che hanno dato una svolta al corso della storia. Nella replica di stasera, quale sarà l’argomento del giornalista e scrittore piemontese?

Su Tv8, alle 21.00, Calcio Champions League – Andata Playoff. Il 31 gennaio si sono svolti i sorteggi per i playoff che vedono impegnate le squadre dalla 9° alla 24° posizione della classifica unica.

Su Real Time, alle 21.40, il reality L’amore non ha età. Chi lo dice che l’amore non può sbocciare anche con 40 anni di differenza? Seguiamo le storie di alcune coppie che, attraverso punti di forza in comune, sono riuscite ad andare oltre il limite dell’età, nonostante i pregiudizi della gente.

I film di questa sera mercoledì 12 febbraio 2025

Su Rai2, alle 21.20, il film d’azione del 2022, di Simon Kinberg, Secret Team 355, con Jessica Chastain, Penélope Cruz. Un software di decrittazione in grado di accedere a qualsiasi sistema digitale finisce nelle mani di una spia colombiana. La Cia decide di acquistarlo e affida l’incarico all’agente Mace Brown (Jessica Chastain), che si dirige a Parigi insieme con il collega Nick Fowler. Ma qualcosa va storto.

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 1991, di Jonathan Demme, Il silenzio degli innocenti, con Jodie Foster. La recluta dell’Fbi Clarice Starling indaga su alcuni delitti. Per rintracciare il serial killer, chiede aiuto all’ex psichiatra Hannibal Lecter, rinchiuso in un manicomio criminale.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 2014, di Wally Pfister, Transcendence, con Johnny Depp, Rebecca Hall. Il dottor Caster, creatore di un sistema d’intelligenza artificiale, viene ucciso dai terroristi. Per salvare le sue conoscenze, la moglie connette il cervello dell’uomo ad un computer.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2012, di Luca Miniero, Benvenuti al Nord, con Claudio Bisio, Alessandro Siani. Stavolta è il napoletano Mattia (Alessandro Siani), in crisi matrimoniale, a doversi trasferire in Lombardia a casa del milanese Alberto (Claudio Bisio). Dopo un primo momento di difficoltà, Mattia imparerà cosa sia il senso del dovere, mentre l’amico tornerà ad apprezzare i veri piaceri della vita.

Nove – Iris – La5

Su Nove, alle 21.30, il film di guerra del 2014, di David Ayer, Fury, con Brad Pitt. Germania, 1945. Il sergente dell’esercito americano Don Collier, detto “Wardaddy”, guida un’unità di cinque soldati in una missione dietro le linee nemiche a bordo di un carro armato Sherman, chiamato “Fury”.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2015, di Robert Duvall, Cavalli selvaggi, con Robert Duvall, Luciana Pedraza. Samantha Payne riapre un vecchio caso riguardante la scomparsa di un ragazzo di quindici anni: la donna è convinta che dietro il suo rapimento vi sia il ricco proprietario di un ranch.

Su La5, alle 21.35, il film drammatico del 1996, di Jocelyn Moorhouse, Gli anni dei ricordi, con Winona Ryder. Finn decide di trascorrere l’estate dalla nonna, dove alcune signore stanno lavorando ad una trapunta per lei. Grazie ai loro racconti, riuscirà a capire che cosa vuole dalla vita.

Stasera in tv mercoledì 12 febbraio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Anne Riitta Ciccone, Gli immortali, con Gelsomina Pascucci, David Coco, Elina Saarela. Chiara, tecnica delle luci, è impegnata nell’allestimento di uno spettacolo teatrale di danza. Ma quando il padre appare inaspettatamente, si ritrova di fronte ad una situazione imprevista.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2019, di Francesco Ghiaccio, Dolcissime, con Giulia Barbuto Costa Da Cruz. Chiara, Letizia e Mary sono amiche e oggetto di sberleffi da parte dei compagni di scuola a causa dei loro chili di troppo. Ma troveranno un’inattesa occasione di riscatto.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2024, di Michael Sarnoski, A Quiet Place – Giorno 1, con Lupita Nyong’o. New York è invasa dagli alieni. Sam e altri sopravvissuti cercano di trovare la salvezza. Ma presto scoprono che devono rimanere in silenzio, poiché le creature sono attratte dal suono.