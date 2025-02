DopoFestival 2025, la prima puntata: un debutto caotico, lontani i fasti di Fiorello

Martedì 11 febbraio, su Rai 1, si è svolta la prima puntata del DopoFestival 2025. Il programma, guidato da Alessandro Cattelan, inizia alle 01:30 circa di notte, prendendo il via subito dopo la fine della prima serata del Festival di Sanremo. Il format, visibile dal glass box posto di fronte al Teatro Ariston, è pensato come uno spazio dedicato al commento di tutto ciò che avviene sul palco. Ad animare la serata ci sono le opinioniste ed ospiti fisse Selvaggia Lucarelli, Anna Dello Russo ed Alessandra Celentano.

DopoFestival 2025 prima puntata, si parte con Jovanotti

Inizia la prima puntata del DopoFestival 2025. In studio, con le opinioniste e il conduttore, ci sono Jovanotti, Olly e Bresh. Il conduttore ironizza: “Le parole che ho sentito dire di più stasera sono dai dai“. Liquidato Jovanotti, inizia il vero e proprio show.

Dopo un recap su ciò che è avvenuto, Cattelan scherza: “Abbiamo avuto come ospite speciale il Papa, che ci è stato dato in prestito da Che tempo che fa“. Olly sottolinea di non esserci rimasto male per non essere nella top five. Selvaggia Lucarelli: “Sono molto offesa Cattelan, mi sentivo la cattiva del gruppo ma poi hai chiamato la regina delle cattive, cioè Celentano. L’ho trovato il Festival della restaurazione, Amadeus e Fiorello erano i rivoluzionari e stasera è tornato il vecchio regime. Lo show è stato lineare. Mi aspetto di più dal punto di vista dell’intrattenimento”. Non è d’accordo Celentano, che ha apprezzato la scelta del conduttore di incentrare tutte le attenzioni sulla musica.

Arriva Gaia

Durante l’esordio del DopoFestival giunge Gaia. Per ora, il format è un caos: Cattelan non sembra bene a fuoco e dimentica addirittura gli artisti in top five, mentre gli interventi delle opinioniste sono poco interessanti. L’unica che si salva è Selvaggia Lucarelli, sempre molto obiettiva e, soprattutto, l’unica che sembra aver compreso in pieno lo spirito del programma, che dovrebbe essere quello di commentare con oggettività il Festival.

Dovevamo attendere le due di notte per avere il primo imprevisto: Cattelan-Gaia improvvisano un balletto nel Green Carpet, ma rompono la statua dedicata a Carlo Conti. Piccolo dibattito sull’eccessiva tendenza a romanticizzare una tematica come l’Alzheimer di Simone Cristicchi. Bresh gioca allo SbancaSanremo: lancia un’icona con la sua foto, che finisce sulla voce “Cadi dalla scalinata“. Mah, decisamente non sufficiente per creare interesse alle 02:20 di notte. Lontani i fasti di Fiorello….

Cattelan dà la top 5 dei FantaSanremo: guidano Cristicchi e Corsi. Breve gag con Michielin e giunge al termine una prima puntata non indimenticabile del programma.