Sanremo 2025, i favoriti e gli ascolti Spotify: testa a testa fra Olly, Lauro, Giorgia, Fedez e Cristicchi

Il Festival di Sanremo 2025 ha debuttato da pochi giorni, ma già si sprecano i pronostici sui favoriti per la vittoria. Da questo punto di vista, mai come quest’anno sembra regnare l’incertezza e, a dimostrazione di questo, vi sono anche gli ascolti sulle principali piattaforme di intrattenimento musicali.

Sanremo 2025 favoriti, per i bookmakers è testa a testa Simone Cristicchi e Giorgia

Il primo dato che può essere indicativo in merito ai favoriti per la vittoria finale di Sanremo 2025 è quello delle quote assegnate dagli scommettitori. Secondo i bookmakers, infatti, sono due i principali candidati per la vittoria. Il primo, che ha delle quotato fra il 2 e il 3, è il cantautore Simone Cristicchi.

L’artista ha convinto tutti (o quasi) con Quando sarai piccola, che ha ricevuto dal Teatro Ariston ben due standing ovation in altrettante esibizioni. Segue, quotata fra il 3 e il 4, Giorgia, che con La cura per me potrebbe tornare a vincere la kermesse a trent’anni dal primo (e fino ad ora unico) trionfo con Come saprei.

Per i bookmakers, al momento, sono possibili outsiders Olly con Balorda nostalgia, Achille Lauro con Incoscienti giovani e Fedez con Battito, tutti quotati fra il 5 e l’8. Più distanziati, con quote variabili fra il 15 e il 17, Brunori Sas e Lucio Corsi, autori de L’albero delle noci e Volevo essere un duro.

Su Youtube domina Achille Lauro

Leggermente diversa la situazione analizzando le visualizzazioni ottenute dalle hit del Festival di Sanremo 2025 su Youtube. Dopo la prima giornata completa on air, il singolo più ascoltato è quello di Achille Lauro, seguito, nel momento in cui scrivo, da Simone Cristicchi. Il terzo gradino del podio è occupato da Fedez con Battito (in vertiginosa crescita), seguito da Olly e Giorgia. Appena fuori dalla top five c’è Tony Effe, non considerato fra i favoriti dai bookmakers ma che, su Youtube, ha collezionato con Damme ‘na mano più di 600 mila visualizzazioni in circa 24 ore.

Sanremo 2025 favoriti, su Spotify il singolo più ascoltato è Balorda nostalgia

Infine, per riuscire ad individuare i possibili favoriti per la vittoria finale potrebbero essere utili i dati degli ascolti ottenuti dalle canzoni sulle varie piattaforme streaming, molto utilizzate soprattutto dai più giovani. Su Spotify, ad esempio, il brano con più riproduzioni è Balorda nostalgia di Olly, seguita dal secondo posto di Fedez con Battito e da Tony Effe con Damme ‘na mano. La cinquina al vertice è composta da Giorgia e da Rose Villain con Fuorilegge. Su Amazon Music, la più ascoltata è Giorgia, seguita da Achille Lauro ed Olly. Quarti e quinti sono Fedez e Tony Effe.