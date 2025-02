Sanremo 2025 conferenza stampa 14 febbraio, Cucciari: “Bacio a Premier Meloni? Sì, col braccio di Elodie”

Venerdì 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, si è svolta la quinta conferenza stampa di Sanremo 2025. Durante l’incontro con la stampa, Marcello Ciannamea e Claudio Fasulo, rispettivamente Direttore e Vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai, commentano gli ascolti ottenuti nella terza serata. Atteso Carlo Conti, affiancato dai co-conduttori della quarta serata: Geppi Cucciari e Mahmood.

Sanremo 2025 conferenza stampa 14 febbraio, ospite Roberto Benigni

Inizia la conferenza stampa del 14 febbraio di Sanremo 2025. Nel parterre di ospiti c’è il Presidente della Regione Marco Bucci. Ma la parola è subito data a Carlo Conti, che ha un impegno: “Oggi per me si realizza un sogno, fra un quarto d’ora devo andare via“.

Marcello Ciannamea snocciola gli ascolti: “Ieri abbiamo ottenuto il 59,8% di share con 10,7 milioni di telespettatori. La media delle prime tre serate è del 63,4% con 11,8 milioni di telespettatori. Di questi, 11,4 milioni sono relativi alla fruizione televisiva, i restanti, circa 400 mila individui, sono relativi alla Total Audience, ovvero a coloro che hanno fruito della kermesse con i device elettronici. Il contributo della Total Audience in termini di share è dello 0,3%. Il picco di share è del 64,1% e si è avuto con i Duran Duran. Il picco di spettatori è di circa 16 milioni, registrati con la performance di Massimo Ranieri. Fra i giovani 15-24 anni, il picco di spettatori si è avuto con la performance di Shablo”.

Riprende la parola Carlo Conti, che prima di abbandonare l’incontro svela: “Stasera verrà a fare un saluto al grande pubblico del Festival Roberto Benigni, che dovrà fare un grande annuncio“. Il conduttore abbandona la sala ed al suo posto arriva Settembre.

Gli ospiti della serata odierna

La conferenza stampa del 14 febbraio procede con Alessandro Mager, Sindaco di Sanremo, che esprime la felicità per gli ascolti e per il clima che si respira in città. Il primo cittadino consegna dei fiori a Geppi Cucciari. Il microfono passa a Marco Bucci, Presidente della Regione: “Benvenuti a tutti, siete in tantissimi. Il Festival è famoso in tutto il mondo, faremo il possibile affinché sia sempre più bello e popolare. Stasera consegnerò il Premio Regione Liguria, che andrà al vincitore della Serata Cover“.

Interviene Claudio Fasulo, che ricorda che stasera andrà in onda l’ultima puntata del DopoFestival. Poi spiega la serata odierna: “Oggi avremo le cover, con oltre 140 artisti sul palco, fra conduttori, cantanti, ospiti e performer. Non abbiamo l’ordine delle performance. Mahmood farà una performance da Superbowl. Ci saranno Paolo Kessisoglu con la figlia per parlare del rapporto genitori-figli adolescenti. Benji & Fede sono i protagonisti dal Suzuki Stage. Domani con Marcuzzi e Cattelan avremo Antonello Venditti, Gabry Ponte, Edoardo Bove, Alberto Angela e Vanessa Scalera. Dal Suzuki Stage ci sarà Tedua”.

Tocca, ora, ai co-conduttori. La prima è Geppi Cucciari: “Provo un mix di sensazioni, e la serenità non è sicuramente la prima che mi viene in mente. Ho un dissing interiore fra emozione e felicità, vediamo chi vincerà fra le mie personalità”. Mahmood: “Nel 2016 non avevo etichette discografiche, ho deciso di iscrivermi a Sanremo Giovani da casa di mia mamma, in Sardegna. Oggi sono felice di essere qui, soprattutto al fianco di Geppi, che amo tanto”.

Sanremo 2025 conferenza stampa 14 febbraio, le parole di Settembre

La conferenza stampa del 14 febbraio di Sanremo 2025 si arricchisce delle parole di Settembre, vincitore delle Nuove Proposte, che non nasconde la propria emozione. Iniziano le domande dei giornalisti.

Marcello Ciannamea sulla rabbia di Tony Effe per la decisione Rai di costringerlo a togliere la collana: “C’è una norma che viene inserita nei contratti e nel regolamento del Festival che vieta agli artisti di compiere pubblicità occulta, al di là del marchio che ovviamente non si può esporre. Per gli oggetti privi di marchio il criterio di discrimine è la riconoscibilità, giudicata da una serie di dirigenti e funzionari Rai”.

Geppi Cucciari: “Come mi vestirò? Con dignità e decoro. Ma soprattutto mi vesto e mi spoglio gratis. Per me la scelta è molto semplice perché mi sono sempre vestita con gli abiti di Antonio Marras, che conosco da quindici anni. Ci saranno tre abiti, il primo con riferimenti ai nuraghe della Sardegna“.

Claudio Fasulo sul Sanremo Giovani World Tour: “Quest’anno avremo cinque date nel Nord America. Abbiamo in lavorazione anche un tour in Europa e, soprattutto, c’è la possibilità di andare ad Osaka, sede dell’Esposizione Universale”. Già gag fra Cucciari e Mahmood, poi domanda in sardo per Cucciari che scherza: “Non siamo a Videolina!“.

Gli altri quesiti

La conferenza stampa del 14 febbraio di Sanremo 2025 procede ancora con Geppi Cucciari: “Il ritmo di Conti è dato dalla scaletta. Per la prima volta presenzio al Festival come co-conduttrice e sono molto contenta di farlo con Mahmood, con cui ho grandi affinità. Cercherò di essere in ascolto, presente a me stessa ed accompagnare Carlo“.

Mahmood aggiunge: “Ho sempre seguito Geppi, ieri siamo stati insieme fino alle tre del mattino… Non so come sarà, ma sul palco c’è una magia particolare, che crea grande agitazione, ma Geppi riesce a calmarmi“.

Settembre, su domanda specifica, svela: “Con Alex ci siamo fatti i complimenti tutta la sera, lui è un artista che seguo molto e che stimo”. Cucciari, definita “quota comica”, racconta: “Co-condurre uno show è complicatissimo, ma sono in primis qui in quanto umano. Non reputo Benigni un comico e non lo percepisco come una “minaccia”, ma un artista che qualunque cosa faccia sarà un regalo per tutti. Sono in Rai da tanto tempo, ho fatto tante cose ma vengo da una Rai diversa, cioè Rai 3, che ha un pubblico diverso da quello delle altre reti della TV di Stato. Io entrerò nel mondo di Conti, ma proverò a portare un po’ anche del mio“.

Geppi Cucciari: “Se mando un bacio a Giorgia Meloni? Sì, con il braccio di Elodie. Le polemiche sugli sketch di Katia Follesa? Non potrei mai giudicare una mia collega, non mi sembra giusto. L’ho trovata bravissima“.

Mahmood: “Del me prima della notorietà è rimasto tutto, i miei amici sono sempre gli stessi. Penso sia importante proteggersi dalla nuova vita, non penso di essere cambiato molto”.

Sanremo 2025 conferenza stampa 14 febbraio, gli ultimi quesiti

La conferenza stampa del 14 febbraio del Festival si avvia alla conclusione. Cucciari: “Conoscevo già la realtà stupenda del Teatro Patologico e sono contento che Carlo Conti abbia deciso di dargli il giusto spazio. Cosa farò stasera? Ci sarà un misto, abbiamo preparato alcune cose, riempirò gli spazi”.

Marcello Ciannamea su Amadeus: “Noi non dimentichiamo il passato, è stato ed è un artista straordinario. Qualora volesse, le nostre porte sono sempre aperte. Farlo condurre a Geppi? Perché no…”.

Geppi Cucciari: “Dietro ad ogni vita ci sono tante persone e ringraziarne solo una per essere arrivata a Sanremo sarebbe una ingiustizia. Se apprezzo il Festival di quest’anno? Certamente, ogni anno per qualcuno manca qualcosa mentre per altri c’è troppo. Carlo ha preso un’eredità pesante e sta facendo un bel lavoro“.

Dello stesso parere anche Mahmood, che dedica un pensiero “a chi c’era ieri e ci sarà anche oggi“. Poi torna sul caso Tony Effe-collana: “Capisco la sua reazione, anche per i vestiti ci sono mesi di lavoro“. Il Sindaco Mager svela di essere disposto a consegnare a Renzo Arbore il premio ricevuto nel 1986 ma che ha perso. La Sala Stampa assegna il Premio della critica Mia Martini e quello della Sala Stampa Lucio Dalla a Settembre. Termina qui l’incontro.