Sanremo 2025, in calo gli ascolti della terza serata: i dati, analisi, confronto Amadeus

Giovedì 13 febbraio si è svolta la terza serata del Festival di Sanremo 2025 e qui di seguito analizziamo gli ascolti ottenuti. Continua l’ottimo successo, in termini Auditel, per la kermesse, anche se per la prima volta cala e scende sotto il 60% di share.

Sanremo 2025 ascolti terza serata, la media e il confronto con l’anno scorso

La terza serata di Sanremo 2025 ha ottenuto, considerando sia i dati tradizionali che quelli della Total Audience (ovvero i device tecnologici connessi in diretta con la manifestazione canora su Rai Play), una media pari a 10 milioni e 700 mila telespettatori, per una share del 59,8%. Il picco di telespettatori, con oltre 15 milioni di persone, si è registrato durante la performance di Massimo Ranieri. Il picco di share, superiore al 64%, si è avuto quando sul palco c’erano i superospiti internazionali Duran Duran.

Dodici mesi fa, il terzo capitolo del quinto Festival di Sanremo consecutivo di Amadeus, aveva convinto una media del 60,1% di share, tenendo compagnia a poco più di 10 milioni di telespettatori.

Gli ascolti parte per parte

Come di consueto, la terza serata del Festival di Sanremo 2025 è suddivisa, dal punto di vista degli ascolti, in tre, differenti parti. La prima, quella denominata Sanremo Start, ha interessato, in access prime time, circa 12 milioni e 891 mila telespettatori, con il 52,28% di share. La prima parte ha tenuto compagnia a 13 milioni e 724 mila spettatori con il 59,94% di share. La seconda parte, con l’incoronamento del vincitore di Sanremo Giovani, ha tenuto compagnia a 6 milioni e 741 mila italiani, con il 59,52% di share.

Lo scorso anno, con Amadeus, la prima parte aveva interessato più di 13 milioni e 200 mila spettatori con 58,1%, mentre nella seconda era volato al 65% con poco meno di 6 milioni e mezzo di telespettatori. Dodici mesi fa, il Festival era terminato circa mezz’ora più tardi rispetto all’orario di chiusura avuto ieri con Carlo Conti.

Sanremo 2025 ascolti terza serata, i dati del DopoFestival e PrimaFestival

La terza serata di Sanremo 2025 è stata preceduta, come sempre, dal trio composto da Mariasole Pollio, Gabriele Corsi e Bianca Guaccero. Le tre, al timone del PrimaFestival, ha tenuto compagnia a 8 milioni e 965 mila persone, con il 40,91% di share. A notte fonda, dalle 01:15 circa fino alle 02:00, il DopoFestival di Alessandro Cattelan, Selvaggia Lucarelli ed Anna Dello Russo ha tenuto svegli due milioni di italiani, con una share del 45,66%.

Da notare, infine, la terza serata di Sanremo 2025 è stata la prima ad avere uno stralcio di controconcorrenza, rappresentata dal Grande Fratello. Il reality ha intrattenuto 1,2 milioni di individui con il 7,65%.