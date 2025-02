Sanremo 2025, dove vedere la finale nel mondo: dirette in Spagna, Regno Unito, Romania ed Albania

Il Festival di Sanremo, anche nel 2025, continua ad essere un evento sempre più internazionale e qui di seguito vi sveliamo dove è possibile vedere la finale. Sono numerosi, infatti, i paesi del mondo che trasmettono la serata conclusiva della kermesse.

In primis, la finale di Sanremo 2025 sarà visibile, in diretta e gratuitamente, in Spagna. Nel paese iberico, che oramai da qualche anno segue con grande interesse la kermesse canora, lo show del Teatro Ariston è nella programmazione della piattaforma RTVE Play, che si collega con il programma alle 20:40.

Gli spagnoli possono assistere in primis allo show con la lingua originale, ovvero quella italiana. Inoltre, è commentato in lingua spagnola da Giuseppe Di Bella, danzatore nostro connazionale, dal cantante Mawot e dalla giornalista Irene Mahia, grande esperta di Eurovision. Nel Regno Unito, la coppia composta da Eugenio e Mikey seguono in diretta la kermesse su GlitterBeam.

Gli altri paesi che mandano in onda il Festival

La finale di Sanremo 2025 è visibile anche in diretta in Albania. Nel paese, il punto di riferimento è RTSH 1, rete ammiraglia della televisione pubblica albanese. In Moldavia è ancora una volta la televisione pubblica a proporre l’appuntamento che assegna il titolo del Festival. La diretta è garantita su Moldova 1, ovvero uno dei due canali televisivi pubblici del paese.

Ma, ancora, la finale di Sanremo 2025 è inserito nella programmazione tv di TVCG 2, rete generalista di Montenegro. In Romania, la finale della manifestazione canora è trasmessa su TVR 1, dove è raccontata, in tempo reale, dal conduttore locale Bogdan Staneson e da Kyrie Mendel, nel 2022 in corsa per rappresentare il proprio paese all’Eurovision Song Contest.

Sanremo 2025 dove vedere la finale, il ruolo di Rai Italia

La finale di Sanremo 2025 è fruibile nel resto del mondo tramite Rai Italia, che rende disponibile la kermesse in diretta. Nel Nord America parte alle 14:45 ora locale, mentre nel Sud America l’orario di inizio è fissato alle 16:45. In Asia ed Australia, il conduttore Carlo Conti dà il via alla manifestazione a notte fonda, verso le 03:45 circa.

Gran parte del successo internazionale di Sanremo è dovuto, probabilmente, all’interesse generato per l’Eurovision Song Contest. Come sempre, infatti, l’artista che sarà eletto vincitore dal Televoto, Sala Stampa e Giuria delle Radio rappresenterà di diritto il nostro paese alla kermesse che si svolgerà il prossimo mese di maggio in Svizzera.