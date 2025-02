Sanremo 2025, la finale: vince Olly, secondo Lucio Corsi, il podio e i fischi dell’Ariston

Sabat0 15 febbraio, Rai 1 ha mandato in onda la finale di Sanremo 2025. Il Festival della canzone italiana è guidato da Carlo Conti, affiancato per la serata conclusiva da Alessandro Cattelan ed Alessia Marcuzzi. Durante la lunga diretta (proclamazione attesa verso le 02:00 circa) si esibiscono tutti i 29 Big. In seguito, è svelato la classifica finale e, successivamente, il podio. Fra gli ospiti attesi ci sono Mahmood ed Antonello Venditti.

Sanremo 2025 finale, si parte con Gabry Ponte

La finale di Sanremo 2025 inizia con l’esibizione di Gabry Ponte. Il producer esegue la sigla (tormentone) Tutta l’Italia. Si parte subito con la gara: la prima ad esibirsi è Francesca Michielin, che canta Fango in Paradiso. La sua canzone continua a lasciare dei dubbi, anche se quella di stasera è stata senza dubbio la performance migliore.

Primo ingresso per Alessandro Cattelan, di bianco vestito. Tocca a Willie Peyote, autore di Grazie ma non grazie. Anche questa sera, con il rapper c’è il comico Luca Ravenna. Arriva sul palco Alessia Marcuzzi. La co-conduttrice, bisognosa di “contatto fisico“, abbraccia un paio di persone dal pubblico, fra cui Mara Venier. Poi lancia l’esibizione di Marcella Bella con Pelle diamante. Si va veloci con La tana del granchio di Bresh. La sua canzone è molto bella.

Al ritorno dalla prima pausa pubblicitaria ci sono i Modà con Non ti dimentico. Con un vestito magnifico giunge Rose Villain, che propone Fuorilegge. Si prosegue con Tony Effe con Damme ‘na mano. Solite stecche nel ritornello. Si continua con Clara, che esegue Febbre. La diretta procede con Serena Brancale ed Anema e core.

Si va a ritmo spedito: Brunori Sas è il decimo artista in gara, che canta L’albero delle noci. Esibizione bellissima.

Alberto Angela

Nella finale di Sanremo 2025 arriva Alberto Angela. Il divulgatore presenta la puntata speciale di Ulisse, dedicata ai 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri. Il conduttore: “Ai giovani dico: il futuro è lì, non abbiate paura. Faremo anche una puntata sulla musica e per parlarne andremo a Londra”.

Carlo Conti dà il benvenuto a Francesco Gabbani, che presenta Viva la vita. Continua Noemi con Se t’innamori muori. Voce bellissima, canzone altrettanto. Mille vote ancora è il titolo della hit di Rocco Hunt. L’artista, mentre canta, va in platea ed abbraccia la mamma. Collegamento dal Suzuki Stage, dove presenzia Tedua, che canta Bagagli.

La serata procede i The Kolors, autori di Tu con chi fai l’amore. Durante l’esibizione appare il comico Fru, che improvvisare dei passi di danza. Il quindicesimo artista in gara è Olly con Balorda Nostalgia. Mezza standing ovation: grande intensità nell’esibizione.

La finale di Sanremo 2025 procede con il Premio alla Carriera, consegnato ad Antonello Venditti. Il cantautore esegue Ricordati di me, cantata per la prima volta nel 1988, ed Amici mai. Racconta di avere da giorni “37 e mezzo di febbre“, standing ovation per Venditti.

Si torna alla gara. Dopo un secondo ingresso di Marcuzzi, che prova ad abbracciare tutti (ma perché?!), c’è Achille Lauro con Incoscienti giovani. Ovazione per l’artista, altra mezza standing ovation.

Sanremo 2025 finale, i Coma_Cose, Giorgia e i Planet Funk

La finale di Sanremo 2025 entra nel vivo. I diciassettesimi concorrenti sono i Coma_Cose. Tutto il Teatro canta Cuoricini: la kermesse ha trovato il proprio tormentone. Tocca alla grande favorita, cioè Giorgia con La cura per me. Standing ovation. I Planet Funk si collegano da Costa Toscana. Finalmente, un po’ di comicità: sul palco arriva Brenda Lodigiani, che interpreta Angela dei Ricchi e Poveri. Peccato sia durata 20 secondi: arriva Simone Cristicchi con Quando sarai piccola. Oggi performance particolarmente intensa, per un brano molto forte, al di là delle polemiche.

Carlo Conti annuncia l’arriva di Edoardo Bove. Il centrocampista: “Mi sento vuoto, un po’ incompleto, senza il calcio manca un pezzo di me stesso, lo sport è il mio modo di esprimermi. Mi sono svegliato in ospedale e non ricordavo nulla, ho capito della gravità della situazione solo in un secondo momento, vedendo la reazione delle persone a me vicine. Il mio episodio mi ha insegnato come la linea fra la vita e la morte sia sottile: il primo soccorso è fondamentale, fa stare tutti al sicuro. Io sono stato fortunato, sono stato al posto giusto nel momento giusto, in tredici minuti“.

Edoardo Bove presenta Elodie, che esegue Dimenticarsi alle 7. Per la cronaca: Conti è in ritardo di 8 minuti rispetto alla scaletta, anche lui è umano! Arriva Lucio Corsi con Volevo essere un duro. La sorpresa di questa edizione: esibizione bella sia da vedere che da ascoltare.

La classifica finale

La finale di Sanremo 2025 si arricchisce con Lentamente di Irama. Il conduttore dà il benvenuto a Vanessa Scalera, attrice protagonista di Imma Tataranni, fiction la cui quarta stagione esordirà il 23 febbraio prossimo. L’attrice presenta Fedez, che canta Battito, brano che sta scalando le classifiche degli ascolti. Qualche incertezza di troppo, dal punto di vista vocale.

Marcuzzi, che prova (senza successo) a rendere un po’ più leggera una serata fino a questo momento poco entusiasmante, presenta La mia parola di Shablo, Guè, Joshua e Tormento. Bel ritmo, poi si canta con Eco di Joan Thiele. Il quartultimo concorrente è Massimo Ranieri, in gara con Tra le mani un cuore. Segue Gaia con Chiamo io chiami tu. Carrellata di esibizioni: c’è Rkomi con Il ritmo delle cose.

L’ultima cantante, con Amarcord, è Sarah Toscano e Conti decide di far fare il lancio a Stefano, un direttore di palco. Il conduttore chiude il televoto, poi accoglie Guaccero, Corsi e Pollio, conduttori di PrimaFestival. Questa è la classifica.

Giorgia. Achille Lauro (fischi dal Teatro); Francesco Gabbani; Irama; Coma_Cose; Bresh; Elodie; Noemi; The Kolors; Rocco Hunt Willie Peyote; Sarah Toscano; Shablo, Guè, Joshua e Tormento; Rose Villain; Joan Thiele; Francesca Michielin; Modà; Massimo Ranieri; Serena Brancale; Tony Effe; Gaia; Clara; Rkomi; Marcella Bella.

Classifica INSPIEGABILE. Fischi dal pubblico soprattutto per Giorgia ed Achille Lauro. Il conduttore riapre il televoto.

Sanremo 2025 finale, vince Olly

Nella finale di Sanremo 2025, in un clima di diffusa incredulità, sale sul palco Mahmood, che presenta Sottomarini, il suo nuovo singolo. Stop al televoto, arriva Bianca Balti per consegnare i premi. Il premio Sergio Bardotti per il Miglior testo a Brunori Sas per L’albero delle noci. Il premio Giancarlo Bigazzi per la Miglior composizione musicale è assegnato a Quando sarai piccola di Simone Cristicchi. Il Premio della critica Mia Martini va a Lucio Corsi per Volevo essere un duro, quello della Sala Stampa Lucio Dalla va a Simone Cristicchi. Il Premio Tim va a Giorgia, accolta con una ovazione e standing ovation. Lei si commuove. Il pubblico urla all’artista “Hai vinto“.

Arrivano i primi cinque a teatro, ma il pubblico li accoglie molto tiepidamente. Quinto posto a Simone Cristicchi. Altri fischi. Quarto posto a Fedez. Terzo posto a Brunori Sas. Il Festival di Sanremo 2025 è vinto da Olly.