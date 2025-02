Sanremo 2025 conferenza stampa 16 febbraio, Olly: “Eurovision? Non so, ho bisogno di tempo”

Domenica 16 febbraio, dalle 12:00 si è svolta la conferenza stampa conclusiva del Festival di Sanremo 2025. Durante l’incontro, il Direttore e Vicedirettore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea e Claudio Fasulo fanno un bilancio dell’edizione. Con loro anche Carlo Conti, conduttore e Direttore artistico. Atteso il vincitore Olly, oltre al resto del podio, cioè Lucio Corsi e Brunori Sas, rispettivamente secondo e terzo classificato.

Sanremo 2025 conferenza stampa 16 febbraio, inizia la conferenza stampa

Inizia l’incontro. Prende la parola il primo cittadino Mager, che ringrazia tutti per aver popolato la città. Si associa anche l’Assessore al turismo Sindoni.

Parla ora il Direttore Marcello Ciannamea: “La Rai è estremamente soddisfatta per il Festival da tutti i punti di vista, compresi gli ascolti. Ieri abbiamo ottenuto il 73,1% di share con 13,4 milioni di telespettatori. Nei 15-24 anni abbiamo raggiunto l’88% di share. Il picco di share all’01:56 con l’annuncio del vincitore con l’87% di share. Il picco di telespettatori è di 16,7 milioni di spettatori con la presenza di Alberto Angela. Gli ascolti medi dell’intera kermesse sono del 67,1% con 12,5 milioni in crescita“.

Marcello Ciannamea snocciola altri dati, relativi questa volta ai social: “Le cinque serate hanno ottenuto 99 milioni di interazioni, in linea con l’anno scorso. Le video views sono 399 milioni, con oltre il 40% in più dell’anno scorso“. Grandi ringraziamenti per Carlo Conti.

Luca Poggi per Rai Pubblicità: “Abbiamo superato i 65 milioni di euro di incassi“.

Le dichiarazioni di Carlo Conti

La conferenza stampa del 16 febbraio di Sanremo 2025 procede con le parole di Carlo Conti: “Grazie a tutti. Sin da subito ho accettato l’impegno non come sfida, ma con l’obiettivo di riprendere il lavoro iniziato nel 2015 e proseguito con Claudio Baglioni ed Amadeus. Nessuno ha mai fatto la direzione artistica per sé stessi, ma per l’azienda e, soprattutto, per gli italiani. Ora il problema sarà per chi lo dovrà fare l’anno prossimo… Ah no, sono io!“.

Iniziano le domande. Il conduttore sui fischi dell’Ariston per la classifica: “Ci sono stati fischi, ma anche boati ed applausi per la top five. Credo faccia un po’ parte del dna del Festival di Sanremo la contestazione. Io sono stato sorpreso esattamente quanto il pubblico, su Giorgia credo che la standing ovation valga più di un posto in classifica. Lo scorso anno Tuta Gold non è arrivato nelle prime posizioni, ma è stato il brano più ascoltato. Il sistema di voto credo sia equo“. Ancora il conduttore: “Io normalizzatore? Non mi dà fastidio, io sono così come sono e ho fatto il Festival a modo mio“.

Carlo Conti: “Olly aveva il codice 15 così come gli ultimi vincitori? Si tratta di una coincidenza, l’unico favore che ho fatto è a Clara, che mi ha pregato di esibirsi con il codice del numero dell’infinito”. Sull’anno prossimo: “Io ho accettato di divertirmi come Direttore artistico per due anni, per la conduzione vedremo”.

Sanremo 2025 conferenza stampa 16 febbrai0, le parole dei cantanti giunti sul podio

Nella conferenza stampa del 16 febbraio continuano le domande a Carlo Conti: “Due errori di questa edizione? Nella finale abbiamo finito troppo tardi. Inoltre, mi piacerebbe in futuro dare solo le prime dieci posizioni. Io non do etichette al Festival, al massimo posso dire che il mio è un Sanremo baudiano. A prescindere da come la si metta, Sanremo è una messa cantata, un rito collettivo . La mia vera vittoria sarà quella di far rimanere nel tempo le canzoni. I co-conduttori del prossimo anno? Penso torneranno anche l’anno prossimo i co-conduttori, ma vedremo“.

Arrivano in sala Brunori Sas, Lucio Corsi ed Olly. Il conduttore abbandona la sala fra gli applausi: “Devo tornare a Firenze, domani mattina voglio portare mio figlio a scuola, poi devo festeggiare il compleanno di Leonardo Pieraccioni“. Prende la parola Brunori Sas: “Ho presentato una canzone a cui tengo tantissimo, sono stato molto felice già giovedì quando ho sentito gli applausi. Sulla carta la canzone poteva sembrare non esattamente da Sanremo, ma invece è arrivata e di questo sono contento. Mi dispiace per l’Eurovision perché avrei voluto portare i miei outfit da parroco“.

Lucio Corsi: “L’idea di Topo Gigio? Ha esordito nel ’58 con la voce di Modugno e ho pensato di farli rincontrare. La sua è una figura magica, è un personaggio di fantasia ma è molto più vero di alcune persone. Noi invecchiamo, lui rimane uguale, Topo Gigio è magico”. Il vincitore Olly: “Non mi aspettavo la vittoria, la serata più emozionante è stata quella del giovedì, quando ho sentito un calore del pubblico in sala speciale. Noi siamo 3 cantautori che scrivono i brani e ci ispiriamo alle storie delle persone”.

Le domande ai cantanti

Nella conferenza stampa di Sanremo 2025 del 16 febbraio ci sono le domande agli artisti. Olly sull’endorsement ricevuto da Vasco Rossi: “Quando ho visto le parole di Vasco ho ritoccato la realtà, ho compreso che era successo: avevo vinto Sanremo. Mi sta arrivando tanto affetto dalla gente, è il frutto di un lavoro di tanti anni”. Lucio Corsi sul riscatto del cantautorato: “Il vento muove la sabbia e sposta le cose, ci sono vari periodi e modi di fare la musica e non sento di dire che il mio sia quello giusto. Le canzoni hanno infinite possibilità“. Brunori Sas concorda: “L’importante è che tutte le modalità siano rappresentate, per dare spazio a tutti i mondi esistenti“.

Marcello Ciannamea sulla prossima edizione: “Le date del prossimo Sanremo? Lo dobbiamo valutare, ma non lo faremo a brevissimo. Valuteremo la coincidenza con Champions, Coppa Italia e, senza dubbio, le Olimpiadi invernali“. Fasulo: “Nella fase a 29, il più televotato da casa è stato Brunori. Nella fase a cinque, Lucio Corsi è stato il leader in tutte le giurie, ma Olly ha vinto soprattutto perché aveva dei dati importanti ereditati dalle serate precedenti“.

Olly sulla mancanza delle donne nella top five: “C’erano tantissime cantanti brave, fortunatamente il successo delle canzoni non dipende solo da questi cinque giorni”. Brunori aggiunge: “Siamo tre uomini sul podio, ma sicuramente non rappresentiamo il patriarcato“. Lucio Corsi sui look: “Penso sia uno strumento in più, a cui do la stessa importanza“. Poi presenta il fratello Tommaso, che aiuta Lucio nella scrittura dei brani.

Sanremo 2025 conferenza stampa 16 febbrai0, sono consegnati i Premi

La conferenza stampa di Sanremo 2025 si avvia alla conclusione con altri quesiti. Olly: “Le prime persone che ho sentito dopo la proclamazione sono stati i miei genitori, mio padre stava portando fuori i cani per una passeggiata. Voglio fare le cose e viverle con calma“. Lucio Corsi aggiunge: “I miei erano felicissimi, così come mia nonna. Li ringrazio perché mi hanno trasmesso dei valori importantissimi. Mio padre ha cambiato tanti lavori e mi ha insegnato ad essere felice con le ripartenze, non con gli arrivi“.

Olly: “Quello che è successo ieri è stato folle, non valutavo la vittoria come una opzione. Non so ancora se andrò all’Eurovision, ho bisogno di valutare con calma, ma è senza dubbio un grande onore“. Fasulo risponde: “Credo non ci siano scadenze urgentissime, una settimana di tempo per valutare la meriti“. Sono consegnati i premi assegnati ieri, Simone Cristicchi ringrazia tutti e sottolinea: “Questa mattina ho ricevuto una mail di Daniela, 14enne che mi ha scritto una lettera dedicata ai nonni, che soffrono di Alzheimer. La giovane afferma: “Quando ho sentito la tua canzone mi sono sentita rappresentata e meno sola”. Per me questo è il premio più grande”.

Simone Cristicchi aggiunge: “Il podio di cantautori è stupefacente, dà un senso diverso al Festival, è il sintomo di un cambiamento in atto. La gente ha manifestato il gradimento per un genere musicale non considerato mainstream“. Il sindaco Mager sul Premio Tenco: “La manifestazione ha la sua peculiarità, siamo con gli organizzatori e gli abbiamo garantito un sostegno economico importante“.

Gli ultimi quesiti

Ancora Claudio Fasulo: “Gli artisti non conoscevano i nomi dei vincitori in anticipo”. Cristicchi, finito nella top five, conferma ed aggiunge: “Ho affrontato il Festival in punta di piedi, con un brano che parlava di vita reale. La cosa che mi ha stupito è ciò che sta avvenendo con i più giovani con questo brano ed era una cosa non pronosticabile. Una generazione non sapeva della mia esistenza ed ora, grazie al Festival, sono riuscito a trasmettere anche a loro un messaggio. Io ho un percorso puro e pulito, anche di coscienza”.

Fasulo sul sesto posto di Giorgia: “Per il suo piazzamento credo sia stato decisivo il voto del mercoledì e del giovedì, quando Fedez si è mosso meglio rispetto a Giorgia. Nel cumulato della settimana, il rapper si è piazzato sopra per la somma degli addendi maturati nella settimana“. Giunge al termine l’incontro e, con esso, il Festival di Sanremo.