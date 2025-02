Sanremo 2025, gli ascolti della finale: bene Carlo Conti, ma non supera il record di Amadeus

Sabato 15 febbraio si è svolta la finale del Festival di Sanremo 2025 e qui di seguito vi sveliamo gli ascolti. Il capitolo finale della kermesse conferma il grandissimo successo della manifestazione canora, una delle più viste di sempre.

Sanremo 2025 ascolti finale, bene Carlo Conti ma più basso di Amadeus

La finale di Sanremo 2025, guidata da Carlo Conti in compagnia di Alessia Marcuzzi ed Alessandro Cattelan, ha convinto, tenendo conto anche Total Audience, una media pari a 13 milioni e 16 mila telespettatori, con una share del 72,7%. Si tratta di un dato decisamente molto importante, fra i più alti degli ultimi tempi ma comunque più basso rispetto a dodici mesi fa.

Lo scorso anno, invece, la finale del quinto Festival consecutivo di Amadeus, affiancato in quella occasione da Fiorello, aveva tenuto compagnia ad una media di 14 milioni e 301 mila persone, con una share del 74,1% di share. In particolare, la prima parte aveva intrattenuto 17 milioni e 281 mila persone con il 70,8% di share. La proclamazione di Angelina Mango, nella seconda serata, ha tenuto incollati di fronte alla televisione 11 milioni e 724 mila persone con il 78,8% di share.

I dati scorporati della serata

Come di consueto, la finale di Sanremo 2025 è iniziata con l’anteprima intitolata Sanremo Start. Tale parte, in onda dalle 20:42 alle 21:22 circa, ha tenuto compagnia a 13 milioni e 883 mila persone con il 60,5% di share. La prima parte, terminata alle 23:30 circa ha avuto un seguito di 15 milioni e 590 mila telespettatori con il 68,8%. La seconda parte, durata fino all’01:59, quando si è avuta la proclamazione, ha appassionato 10 milioni e 695 mila persone con il 78,7% di share.

Sanremo 2025 ascolti finale, il PrimaFestival e gli altri speciali del daytime

Oltre alla finale di Sanremo 2025, sabato 15 febbraio è giunta al termine l’avventura con il PrimaFestival. Il programma, guidato da Gabriele Corsi, Mariasole Pollio e Bianca Guaccero, ha tenuto compagnia a 10 milioni e 213 mila persone, con il 48,9% di share.

Per quanto riguarda il daytime, gli ascolti dei vari programmi hanno senza dubbio beneficiato della popolarità derivante dalla kermesse. Unomattina in Famiglia, nelle due parti, ha ottenuto il 30,5% e il 31,8% di share. Lo speciale de La Volta Buona, con Caterina Balivo in onda direttamente dall’esterno del Teatro Ariston, ha ottenuto degli ascolti record. La prima parte ha superato i 3 milioni di spettatori con il 25,3%. La seconda è scesa al 23,5% con 2 milioni e 685 mila persone. Non convince, invece, Playlist: nonostante la puntata in onda dalla città dei fiori, Federica Gentile e Gabriele Vagnato si fermano al 5% con 524 mila spettatori.