Stasera in tv martedì 18 febbraio 2025 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 18 febbraio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Miss Fallaci, con Miriam Leone. Due episodi: il primo s’intitola “La scommessa”. Milano, 1956. Oriana Fallaci (Miriam Leone), giornalista del settimanale “L’Europeo”, vuole occuparsi di temi rilevanti. L’occasione per il grande salto arriva con una scommessa: se riuscirà ad intervistare Marylin Monroe, il direttore accetterà le sue richieste. A seguire, “Statue di cera”. Oriana è A Los Angeles per intervistare le star di Hollywood. Senza contatti su ci contare, decide di intercettare i divi del cinema facendosi invitare all’esclusiva festa dei Cotten. L’evento si rivela l’occasione per stringere amicizia con il vulcanico Orson Welles.

Su Rai2, alle 21.20, il comedy show Stasera tutto è possibile. Il futuro è il tema delle spassose gare proposte stasera da Stefano De Martino. Presenti, come in ogni puntata, la mascotte Panda, animata da Francesco Garzia e il dj Claudio Cannizzaro. Inoltre, il cast fisso di cui fanno parte Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia.

Su Rai3, alle 21.20, il programma Le Ragazze. La nuova edizione, condotta da Francesca Fialdini, si apre con la partigiana centenaria Sandra Gilardelli, che aveva 20 anni nel 1945. Barbara Piattelli, rapita nel 1980 e liberata dopo 345 giorni di prigionia, è una delle ragazze degli Anni 70; l’altra è Elisabetta Viviani, star della musica e della tv.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Le recenti scelte di Giorgia Meloni e del suo governo hanno fatto salire nei sondaggi Fratelli d’Italia, il partito della premier, mentre è calata la fiducia degli italiani nella magistratura. Se ne è parlato nelle ultime settimane nello studio di Bianca Berlinguer e probabilmente se ne parlerà anche stasera.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità-comedy con Le Iene Show. Nella nuova versione del martedì, in onda da questa sera, il programma privilegia la leggerezza dando spazio anche a giochi che consentono al pubblico a casa di interagire con la trasmissione. Veronica Gentili ha più tempo per parlare con gli ospiti, mentre si allungano gli interventi di Max Angioni.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. La vicenda dei migranti nel centro albanese e le decisioni della Corte d’Appello animano il dibattito politico. Di recente ne ha parlato Giovanni Floris che stasera potrebbe occuparsi di altre questioni legate all’attività del governo Meloni.

Su Nove, alle 21.30, il reality Little Big Italy. Per la replica della quarta puntata della settima stagione il nostro Francesco Panella è a Hong Kong. E in una città da 7,5 milioni di abitanti non sarà facile trovare il miglior ristorante italiano, ma c’è chi gli darà una valida mano.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. Dopo il primo appuntamento al buio al ristorante, la coppia può decidere di rivedersi ancora. Ma non è detto che l’amore sia destinato a sbocciare. Di sicuro, Flavio Montrucchio e lo staff del programma fanno tutto quello che possono per incoraggiarla.

I film di questa sera martedì 18 febbraio 2025

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Alessandro Gassmann, Il silenzio grande, con Massimiliano Gallo. La villa dello scrittore napoletano Valerio Primic è in vendita. La moglie e i figli mettono a nudo le proprie sofferenze in un confronto, mai avuto prima, con il capofamiglia sempre assente e chiuso nel suo studio.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film fantastico del 2018, di Eli Roth, Il mistero della casa del tempo, con Owen Vaccaro. Il piccolo Lewis si trasferisce dallo zio Jonathan. Qui scoprirà che il parente e la sua migliore amica sono due potenti maghi che lo coinvolgeranno in una missione segreta.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2022, di Massimo Venier, Il grande giorno, con Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti. In una villa sul lago tutto è pronto per il matrimonio di Elio e Caterina. Sarà il giorno più bello della loro vita e anche quella dei loro padri: Giacomo (Giacomo Poretti) e Giovanni (Giovanni Storti). Ma l’arrivo di Aldo (Aldo Baglio) stravolge un meccanismo che doveva essere perfetto.

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 2022, di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, Le otto montagne, con Luca Marinelli, Alessandro Borghi. Pietro e Bruno, amici d’infanzia, diventati uomini cercano di prendere le distanze dalla strada intrapresa dai rispettivi padri. Finiranno, però, per tornare sulla via di casa.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2019, di Ric Roman Waugh, Attacco al potere 3, con Gerard Butler. L’agente del Secret Service Banning, accusato di aver organizzato un attentato per uccidere il Presidente, è in fuga braccato dalla polizia. Con l’aiuto del padre Clay cerca di scagionarsi.

Iris – La5 – Cine34

Su Iris, alle 21.15, il film western del 1973, di Sam Peckinpah, Pat Garrett e Billy The Kid, con Kris Kristofferson, James Coburn. L’amicizia tra due famosi banditi finisce quando il più anziano, Pat Garrett, passa dalla parte della legge e diventa sceriffo. Sarà lui a sfidare il giovane Billy Kid.

Su La5, alle 21.40, il film commedia del 2006, di Nancy Meyers, L’amore non va in vacanza, con Cameron Diaz, Jude Law. Iris e Amanda, due giovani donne sfortunate in amore, decidono di scambiarsi le rispettive abitazioni per le vacanze di Natale. Entrambe incontreranno l’uomo dei loro sogni.

Su Cine34, alle 21.00, il film biografico del 2021, di Letizia Lamartire, Il divin codino, con Andrea Arcangeli. La storia della vita di Roberto Baggio, classe 1967, celebre calciatore italiano e dirigente sportivo. Con il suo talento è stato d’ispirazione e ha fatto appassionare intere generazioni al calcio italiano.

Stasera in tv martedì 18 febbraio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2017, di Jordan Vogt-Roberts, Kong: Skull Island, con Tom Hiddleston. Il capitano James Conrad guida un gruppo di scienziati, soldati ed esploratori su un’isola sperduta del Pacifico. La spedizione non sa che si tratta del regno del potente Kong.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1989, di Peter Weir, L’attimo fuggente, con Robin Williams, Ethan Hawke. 1959. Nel severo collegio di Welton, nel Vermont, il professor Keating esalta l’importanza di seguire i propri sogni. Ma non tutti, tra colleghi e genitori, approvano i suoi insegnamenti.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2017, di Stephen Chbosky, Wonder, con Jacob Tremblay, Julia Roberts. August, nato con una malattia congenita dello sviluppo craniofacciale, deve iscriversi alla scuola pubblica. Grazie alla sua personalità e all’amore dei genitori riuscirà a superare ogni avversità.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2016, di Gavin O’Connor, The accountant, con Ben Affleck, Anna Kendrick. Christian Wolff, autistico e geniale in matematica, lavora sotto copertura per alcuni criminali. Fino a quando il Dipartimento di Stato comincia a tenerlo d’occhio.