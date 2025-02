Grande Fratello, la puntata del 17 febbraio: eliminato Alfonso, chi al televoto

Lunedì 17 febbraio è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Il reality show, guidato da Alfonso Signorini, è proseguito con una nuova eliminazione.

Grande Fratello 17 febbraio, Stefania contro Chiara ed Alfonso

La lunga diretta del 17 febbraio del Grande Fratello si è aperta parlando dello scontro fra Stefania Orlando e Chiara. Le due si sono scambiate delle accuse reciproche e nel duello si è unito anche Alfonso, che ha criticato Orlando ed ha provato a difendere la fidanzata.

Lo stesso Alfonso, in seguito, ha avuto un durissimo faccia a faccia con Federico. Quest’ultimo ha criticato duramente il concorrente, che ha ribattuto sottolineando la presunta “aggressività” dell’inquilino. Tali parole hanno attirato molto critiche a D’Apice, che a detta di molti è cambiato nelle ultime settimane.

Helena, Javier e Lorenzo

Un focus, al Grande Fratello del 17 febbraio, è stato proposto sulla coppia composta da Helena e Javier. I due proseguono nella conoscenza, ma secondo alcuni protagonisti la modella sarebbe ancora interessata a Lorenzo. Quest’ultimo ha in qualche modo avvalorato tale ipotesi, asserendo di notare alcuni sguardi della modella. Lei non ha preso bene tali dichiarazioni, bollando come “egocentrico” Spolverato.

Iago, su invito del padrone di casa, ha ripercorso la sua vita, focalizzandosi sul difficile rapporto con il padre e con il fratello. Con quest’ultimo ha ricucito i rapporti dopo la morte del genitore. Al termine della storia, l’attore originario della Spagna ha avuto la possibilità di riabbracciare la mamma. Stefania Orlando ha incontrato l’amica Anna Pettinelli e la prof di Amici non ha risparmiato stoccate ad Alfonso e Chiara, definiti “arroganti”.

Lorenzo con Shaila e Javier con Helena sono rimasti isolati nel salone ed hanno dato vita ad un confronto molto acceso. In particolare, le due ragazze si sono attaccate mentre gli uomini hanno provato a trovare un punto di incontro per riappacificare la situazione.

Grande Fratello 17 febbraio, gli eliminati

Al Grande Fratello del 17 febbraio è stato letto l’esito del televoto. Il concorrente meno votato e che, dunque, deve abbandonare immediatamente il gioco è Alfonso, che ha ottenuto solo il 9,95% dei voti. La più votata è risultata essere Shaila, seguita, in ordine, da Iago, Chiara, Amanda e Giglio.

Infine, nel corso della puntata si sono svolte le consuete nomination. Sono finiti a rischio eliminazione in dieci: Amanda, Iago, Maria Teresa, Chiara, Shaila, Stefania, Maxime, Mariavittoria, Giglio e Federico. La persona meno votata durante l’appuntamento di giovedì deve abbandonare immediatamente il gioco.