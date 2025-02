Stasera in tv mercoledì 26 febbraio 2025 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 26 febbraio 2025. Su Rai2, la fiction con Marco Giallini, Rocco Schiavone 6. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Mario Giordano, Fuori dal coro.

Stasera in tv mercoledì 26 febbraio 2025, Rai

Su Rai2, alle 21.20, la fiction con Marco Giallini, Rocco Schiavone 6. Titolo dell’episodio di stasera: “Ossa Ioquuntur”. Rocco (Marco Giallini) e i suoi colleghi sono turbati dal ritrovamento delle ossa di un bambino in un bosco a pochi chilometri da Aosta. Il vicequestore concentra le indagini sui casi di pedofilia avvenuti nella zona e si addentra in una raccapricciante rete di chat pedofile.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Andrea, studente di informatica a Perugia, è stato trovato morto in un B&B con accanto 60 sim e diversi telefoni cellulari. Di chi erano? Che cosa stava accadendo nella vita di questo ragazzo? I genitori chiedono di scoprire la verità e Federica Sciarelli dà loro una mano nella puntata di questa sera.

Su Rai5, alle 21.15, il talk show Il potere delle idee. Maria Latella intervista Martin Wolf, capo editorialista del “Financial Time”, grande esperto di geopolitica ed economia globale. Fra i temi toccati, le sfide del capitalismo moderno, il ruolo dei social media nella politica, l’impatto delle big tech.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Tra i temi ricorrenti del programma di Mario Giordano c’è la mancanza di sicurezza in alcuni quartieri delle città, teatro di spaccio di stupefacenti e di delinquenza, senza dimenticare gli episodi di violenza, sempre più frequenti, sui mezzi pubblici. Spazio, come di consueto, anche ai ladri di case.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Coppa Italia: Juventus-Empoli. All’Allianz Stadium di Torino la Juventus allenata da Thiago Motta ospita l’Empoli di Roberto D’Aversa per l’ultimo incontro dei quarti di finale di Coppa Italia. La squadra vincente giocherà in semifinale contro il Bologna fra quattro settimane nella gara d’andata e, tre settimane dopo, nel ritorno.

Su La7, alle 21.15, il programma Una giornata particolare. Claudia Benassi e Raffaele Di Placido fanno parte dei collaboratori fissi di Aldo Cazzullo. In replica stasera un’altra puntata del programma dove si racconta un fatto o un personaggio che hanno impresso un solco nella storia.

Su Real Time, alle 21.30, il reality The Golden Bachelor – Non è mai troppo tardi per innamorarsi. Il Golden Bachelor Massimiliano Pace, 61enne romano amante dello sport e della buona cucina, è pronto a mettersi in gioco e scegliere la donna a cui dare la sua “golden rose”.

I film di questa sera mercoledì 26 febbraio 2025

Su Rai1, alle 21.30, il film commedia del 2009, di Anne Fletcher, Ricatto d’amore, con Sandra Bullock, Ryan Reynolds. Per evitare di essere espulsa dagli Stati Uniti, la scorbutica dirigente editoriale canadese Margaret (Sandra Bullock) dichiara di essere fidanzata con il suo assistente Andrew (Ryan Reynolds). Lui accetta di partecipare all’imbroglio, ma pone delle condizioni: tra i due inizia così una relazione forzata.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 2007, di David Cronenberg, La promessa dell’assassino, con Naomi Watts. Londra. Una quattordicenne russa muore di parto. Nella ricerca dei familiari, l’ostetrica Anna s’imbatte in una delle più note gang criminali russe e nel loro autista Nikolai.

Su Italia 1, alle 21.20, il film commedia del 1993, di Chris Columbus, Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre, con Robin Williams, Sally Field. Miranda (Sally Field), che si è appena separata dal marito Daniel (Robin Williams), ha ottenuto l’affidamento dei figli. Lui, disperato, mette in atto un piano eccentrico: travestitosi da amabile governante di mezza età, si fa assumere dalla moglie diventando la nuova tata di famiglia.

Su Nove, alle 21.30, il film commedia del 2009, di Fausto Brizzi, Ex, con Vincenzo Salemme, Nancy Brilli, Fabio De Luigi. Tra Natale e San Valentino, alcune coppie entrano in crisi. Tra loro ci sono Caterina e Filippo, che intendono divorziare, e Paolo, minacciato dall’ex della sua fidanzata.

20 Mediaset – Iris

Su 20 Mediaset, alle 21.25, il film fantastico del 2014, di Gary Shore, Dracula Untold, con Luke Evans, Sarah Gadon. Il giovane Vlad, impegnato a difendere la Romania dall’attacco turco, entra in contatto con una forza oscura che gli promette la vittoria. Ma dovrà pagare un caro prezzo.

Su Iris, alle 21.15, il film thriller del 1996, di Gregory Hoblit, Schegge di paura, con Edward Norton, Richard Gere. Il cinico avvocato Martin Veil difende un giovane, accusato di aver ucciso l’arcivescovo di Chicago. Il legale scopre che la vittima costringeva i ragazzi a girare filmini pornografici.

Stasera in tv mercoledì 26 febbraio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film biografico del 2021, di Eytan Rockaway, Lansky, con Harvey Keitel. Il malavitoso Meyer Lansky, ormai anziano, viene indagato dall’Fbi che sospetta che nel tempo abbia nascosto milioni di dollari. Deciso a raccontare la sua vita, il boss chiama il giornalista David Stone.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2021, di Mario Martone, Qui rido io, con Toni Servillo, Maria Nazionale. Napoli, inizi Novecento. L’attore e commediografo Eduardo Scarpetta, al culmine della carriera, realizza la parodia de “La figlia di Iorio” di Gabriele D’Annunzio. Questi lo denuncia per plagio.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 1994, di James Cameron, True Lies, con Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis. Helen crede che il marito Harry sia un tranquillo agente di commercio. In realtà, l’uomo è una spia della Cia. Suo malgrado, la donna si troverà coinvolta nell’attività del consorte.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film western del 2015, di Quentin Tarantino, The Hateful Eight, con Kurt Russell, Samuel L. Jackson. Il cacciatore di taglie John Ruth e la sua prigioniera Daisy Domingray sono diretti a Red Rock. Ma una tempesta di neve li blocca in una stazione di cambio sperduta tra le montagne.