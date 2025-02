Rocco Schiavone puntata Ossa Loquuntur: trama, cast e curiosità

Mercoledì 26 febbraio, la sesta stagione di Rocco Schiavone procede con l’episodio intitolato Ossa Loquuntur. L’appuntamento è visibile dalle ore 21:20 circa, rigorosamente su Rai 2.

Rocco Schiavone Ossa Loquuntur, regista e dove è girata

Le società che curano la realizzazione della fiction sono Rai Fiction, Beta Film e Cross Production. La sceneggiatura, tratta come sempre dai romanzi di Antonio Manzini editi da Sellerio, è scritta da Marco dell’Omo, Maurizio Cadeddu e il già citato Antonio Manzini. La regia è di Simone Spada.

Il sesto capitolo della fiction è composto da quattro appuntamenti inediti. Ognuno di essi ha una durata di circa 100 minuti. Salvo improvvise modifiche di palinsesto, la seconda rete della TV di Stato ne propone una alla settimana, nella prima serata del mercoledì. Le riprese si sono svolte in Valle D’Aosta.

L’esordio di sette giorni fa ha ottenuto ottimi ascolti. La serie con protagonista Marco Giallini, infatti, ha interessato 1,9 milioni di telespettatori, con una share dell’11%.

Rocco Schiavone Ossa Loquuntur, la trama

Durante la puntata odierna, il protagonista viene informato del ritrovamento di alcune ossa umane all’interno di un bosco, situato a pochi km di distanza dal centro di Aosta. Il vicequestore si mobilita immediatamente e, con la sua squadra, raggiunge il luogo. Sin dai primi accertamenti emerge una verità terribile: i resti rinvenuti appartengono a un bambino. Schiavone ipotizza possa trattarsi di un caso di violenza ed avvia le indagini sulle vicende di pedofilia avvenute in zona. In breve tempo, le attenzioni si concentrano su una rete di chat online, scoperte nel dark web.

Spoiler finale

L’indagine, durante l’appuntamento odierno della fiction, provoca grande turbamento in tutti i personaggi principali. Considerata la gravità della situazione, anche l’agente Italo Pierron decide di mettersi al lavoro, ma è tenuto sotto controllo dal protagonista, che non si fida più dell’uomo a causa della sua dipendenza dal gioco d’azzardo. Infine, una svolta all’inchiesta si ha nel momento in cui le analisi sul cadavere permettono di individuare le generalità della vittima. Si tratta di Mirko Sensini, scomparso sei anni prima da Ivrea.

Rocco Schiavone Ossa Loquuntur, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Rocco Schiavone 6, che procede con il secondo appuntamento mercoledì 26 febbraio, in prima serata su Rai 2.