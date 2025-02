Le fiction Rai e Mediaset che vedremo a marzo: il ritorno di Mare Fuori

Nel mese di marzo 2025, sia le reti Rai che quelle Mediaset accolgono, nei propri palinsesti, alcune nuove fiction. Sono protagoniste, soprattutto, le ammiraglia Rai 1 e Canale 5.

Fiction Rai Mediaset marzo 2025, arriva Costanza

Per ciò che concerne Rai 1, una delle novità dell’offerta fiction è Costanza. La prima puntata andrà in onda domenica 30 marzo, rigorosamente in prima serata. La trama, tratta dai libri di Alessia Gazzola, ha come protagonista Costanza, una dottoressa dell’Istituto di Paleontologia interpretata da Miriam Dalmazio. Determinata e brillante, inizia a lavorare con un collega, che ha il volto di Marco Rossetti, con il quale stringe un rapporto molto intenso.

Lunedì 24 marzo, invece, c’è Carosello, tv movie dedicato allo storico programma della TV di Stato e diretto da Jacopo Bonvini. Gli attori coinvolti nel progetto sono, fra gli altri, Giacomo Giorgio, Ludovica Martino ed Alessandro Tedeschi. Martedì 18 marzo parte Morgane Detective Geniale, serie originale della Francia giunta alla quarta stagione.

Il ritorno di Mare Fuori

Nel corso del mese di marzo, inoltre, su Rai 1 vanno avanti tutte le fiction già iniziate nelle scorse settimane. La domenica è presidiata da Imma Tataranni Sostituto Procuratore, mentre il lunedì c’è Belcanto. Il martedì, Miriam Leone è ancora la protagonista di Miss Fallaci, produzione seriale che ricostruisce la vita di Oriana Fallaci. Infine, il giovedì, l’intero mese di marzo è occupato da Che Dio ci aiuti con Francesca Chillemi.

Su Rai 2, l’unica novità nell’offerta fiction di marzo 2025 è rappresentata da Mare Fuori. L’amata produzione esordisce, con la quinta stagione, in anteprima su Rai Play. La piattaforma streaming gratuita della TV di Stato, il 12 marzo, rilascia i primi sei episodi, che sulla seconda rete debuttano da mercoledì 26 marzo. In tale data, sempre su Rai Play, sono distribuiti gli ultimi sei appuntamenti.

Fiction Rai Mediaset marzo 2025, cosa aspettarsi su Canale 5

Su Canale 5, nel mese di marzo 2025 dovrebbero iniziare due fiction, anche se non sono ancora note le date. La prima si intitola Tutto quello che ho ed ha come protagonista Vanessa Incontrada. L’attrice interpreta Lavinia, un’avvocata che è costretta ad affrontare un grave dramma: la morte della figlia, di soli 18 anni. Un vero e proprio trauma, che rompe tutti gli equilibri della vita privata e professionale di Lavinia.

La rete ammiraglia Mediaset, in seguito, dovrebbe puntare su Il Turco, period drama con protagonista Can Yaman, che presta il volto ad un militare dell’esercito turco che, negli anni ’80, si reca in Italia ed invita gli abitanti di un paese a lottare per i propri diritti. Infine, il venerdì, in prima serata, va avanti la prima stagione de Le Onde del Passato.