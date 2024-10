Rai palinsesti autunno-inverno 2024: arrivano Pivetti e Latella, cancellato Chesarà, torna Belve

Nella giornata di ieri, mercoledì 26 giugno, la Rai ha presentato al Consiglio di Amministrazione la bozza dei nuovi palinsesti per l’autunno e l’inverno 2024. Come riporta l’agenzia di stampa Agi, non mancano le novità, soprattutto per ciò che concerne Rai 3, la cui programmazione è sostanzialmente rivoluzionata.

Rai palinsesti autunno-inverno 2024, su Rai 1 fiction dedicata a Mike Bongiorno

Per ciò che concerne i palinsesti dell’autunno-inverno 2024 di Rai 1, la grande protagonista è, ancora una volta, la fiction. A partire dal prossimo settembre, infatti, sulla rete ammiraglia della TV di Stato sono in onda varie produzioni seriali molto attese, a partire da Don Matteo 14, inizialmente prevista ad aprile ma che poi è slittata per lasciare il posto alle partite di Europa League. Confermato il nuovo capitolo de L’Amica Geniale, oltre ad una nuova fiction dedicata a Mike Bongiorno.

Per ciò che concerne l’intrattenimento, secondo le indiscrezioni emerse, nei palinsesti dell’autunno-inverno del 2024 di Rai 1 c’è una serata evento dedicata ai 100 anni della radio e ai 70 anni della televisione. Confermatissimi Tale e quale show, Ballando con le stelle, The Voice Kids e Stanotte a con Alberto Angela. Per lo sport, sono trasmesse le partite di Nations League della Nazionale Italiana.

Binario 2 per sostituire Fiorello

Varie le novità presenti su Rai 2 a partire dal prossimo autunno 2024. La principale riguarda l’arrivo del morning show Binario 2, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 07:15. Al timone del format ci sono Andrea Perroni e Carolina Di Domenico, chiamati all’impresa di sostituire Viva Rai 2! di Fiorello.

Nonostante le voci di un presunto addio, torna anche nella prossima stagione Francesca Fagnani, confermatissima padrona di casa di Belve. L’offerta dello sport di Rai 2, invece, si basa quasi esclusivamente sul tennis. La seconda rete della TV di Stato, nei palinsesti dell’autunno-inverno 2024, propone in chiaro la finale della Coppa Davis e le Atp Finals. Fra le novità c’è la fiction con protagonista Giuseppe Battiston e dedicata all’ispettore Stucky.

Rai palinsesti autunno-inverno 2024, su Rai 3 arrivano Giletti, Saviano, Pivetti e Latella

Infine, sono previste grandi manovre per quello che riguarda i palinsesti di Rai 3 dell’autunno-inverno 2024. Il lunedì sera, dal 2 settembre, è occupato dal ritorno di Roberto Saviano con Insider. In seguito, arriva con un nuovo talk Massimo Giletti, che costringe Salvo Sottile e il suo Far West a spostarsi al venerdì. Retrocessione per Gocce di Petrolio di Duilio Giammaria, in onda il venerdì pomeriggio. Tale collocazione, tuttavia, è ancora da confermare, avendo creato più di qualche perplessità.

Dopo la chiusura di Chesarà, Serena Bortone torna, il sabato sera, con un altro programma culturale, il cui titolo è ancora in fase di studio. Il martedì c’è Veronica Pivetti con Amore criminale, seguito in seconda serata da A casa di Maria con la giornalista Maria Latella, a lungo volto dell’informazione Sky. Altra novità è In arte Morgan, format condotto dal cantautore Morgan e trasmesso in access feriale.

Infine, nei palinsesti dell’autunno-inverno 2024 di Rai 3 vi sono delle conferme, quasi obbligatorie considerando gli ottimi ascolti ottenuti negli scorsi mesi. A partire da settembre, infatti, il pubblico può riammirare, il mercoledì, Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli. Il giovedì torna Geppi Cucciari con Splendida Cornice. La domenica, la stagione è aperta da Riccardo Iacona con PresaDiretta, che poi lascia lo spazio a Report di Sigfrido Ranucci.