Stasera in tv martedì 11 marzo 2025 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 11 marzo 2025. Su Rai3, il programma-documento condotto da Francesca Fialdini, Le Ragazze. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Bianca Berlinguer, E’ sempre Cartabianca.

Stasera in tv martedì 11 marzo 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, gli ultimi due episodi della fiction Miss Fallaci. Il primo episodio s’intitola, “Una ragazza non piange”. Oriana (Miriam Leone), ricoverata nella clinica psichiatrica del dottor Vigna, ricorda con lui il periodo dell’adolescenza durante la guerra, quando aiutava i partigiani e viveva la sua prima infatuazione per un soldato americano. A seguire, il secondo episodio, “Oriana”. Il rientro di Oriana a “L’Europeo” è complicato dal fatto che Carlo Morganti è il nuovo direttore. Messa alla prova e osteggiata, la Fallaci riesce ad ottenere un’intervista con Yves Saint-Laurent ma il direttore scopre del suo ricovero in clinica psichiatrica e la licenzia. Oriana non si dà per vinta: lascia definitivamente Alfredo e si concentra su un nuovo impegno: un reportage sulla condizione della donna nel mondo.

Su Rai2, alle 21.20, il comedy show Stasera tutto è possibile. Tra i giochi introdotti in questa edizione, la settima condotta da Stefano De Martino, c’è “Passa la ciambella”: i vip in gioco, tenendosi per mano, devono infilare la testa e il braccio destro in una ciambella gonfiabile, cercando di passarsela senza toccarla con le mani e senza farla cadere.

Su Rai3, alle 21.20, il programma Le Ragazze. Francesca Fialdini introduce le nuove storie di donne che sono state ventenni negli Anni 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Tra loro questa sera troviamo Paola Pieri, nata a Roma nel 1962. Nel suo Dna c’è l’amore per l’arte, che l’ha fatta diventare una delle prime donne tatuatrici del Lazio, a Civitavecchia.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. La crescita della destra, non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa, è uno dei temi ricorrenti nel programma di Bianca Berlinguer, che ogni settimana con Mauro Corona e gli altri ospiti commenta le scelte del Presidente americano Donald Trump, sostenute con forza da Elon Musk.

Su Italia 1, alle 21.20, il varietà Le Iene Show. La grande novità di questa versione più spensierata del programma di Davide Parenti è il gioco “Questa la so”, un format inedito che coinvolge il pubblico a casa dando la possibilità di vincere 1000 euro in gettoni d’oro per ogni sessione. In studio con Veronica Gentili ritroviamo Max Angioni.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. I risultati delle elezioni in Germania, i tentativi di pace nella guerra fra Russia e Ucraina ma anche la situazione in Medioriente. Non mancano a Giovanni Floris gli argomenti da affrontare in studio, anche per la situazione in Italia.

Su Nove, alle 21.30, il reality Little Big Italy. Per l’ultima puntata della 7° edizione Francesco Panella si trova a Helsinki in Finlandia per individuare il miglior locale italiano. In aiuto 3 connazionali che vivono in loco e che al ristorante cercano di ritrovare i sapori di casa.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. Ospiti questa sera di Flavio Montrucchio sono un giovane trapper in cerca di una musa, una ragazza che vuole tornare a credere nell’amore dopo una delusione, una donna con un passato doloroso e un’aspirante scrittrice di romanzi hot.

I film di questa sera martedì 11 marzo 2025

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2022, di Andrea Pallaoro, Monica, con Trace Lysette. Allontanata fin dall’adolescenza per aver fatto una scelta inaccettabile per la famiglia, Monica torna a casa dopo 20 anni, al capezzale della madre. Nonostante le paure cercherà la vicinanza che sembrava perduta.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1962, di Robert Mulligan, Il buio oltre la siepe, con Gregory Peck. Alabama, 1932. L’avvocato progressista Atticus Finch assume la difesa di un giovane di colore, ingiustamente accusato di aver usato violenza ad una ragazza bianca.

Su Canale 5, alle 21.20, il film fantastico del 2023, di Rob Marshall, La Sirenetta, con Halle Bailey. Ariel (Halle Bailey), la figlia più ribelle di Re Tritone, vuole scoprire di più sul mondo al di là del mare e, mentre esplora la superficie, s’innamora del principe Eric. Alle sirene è vietato interagire con gli umani, ma Ariel deve seguire il suo cuore e stringe un patto con la malvagia strega del mare, Ursula.

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 2010, di Harald Zwart, The Karate Kid – La leggenda continua, con Jaden Smith, Jackie Chan. Trasferitosi in Cina dopo la morte del padre, l’americano Dre fa amicizia con una compagna di classe, causando l’ira del bullo della scuola: l’amico Mr. Han gli insegna il Kung Fu.

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film di fantascienza del 1996, di Roland Emmerich, Independence day, con Will Smith, Jeff Goldblum. Il 2 luglio 1996 la Terra sta per essere invasa da una razza aliena. La salvezza dell’umanità è nelle mani del capitano Hiller e dello specialista in telecomunicazioni Levinson.

Su Iris, alle 21.15, il film western del 1964, di Raoul Walsh, Far West, con Troy Donahue. Dopo una prima cruenta battaglia con la tribù di Falco Nero, il generale Quait tenta la strada della trattativa. Decide così di affidare la missione al giovane tenente Hazard e a una guida indiana.

Su La 5, alle 21.40, il film commedia del 2002, di Marc Lawrence, Due settimane per innamorarsi, con Hugh Grant, Sandra Bullock. Lucy Kelson, grintosa avvocatessa ambientalista, si ritrova a lavorare per George Wade, frivolo immobiliarista newyorkese. La convivenza tra loro sarà piuttosto difficile e…

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2015, di Fabio Bonifacci, Francesco Miccichè, Loro chi? con Edoardo Leo. Davide ha un’unica ambizione: guadagnare la stima del presidente dell’azienda dove lavora e ottenere la promozione da dirigente. La sua occasione sembra essere arrivata, ma…

Stasera in tv martedì 11 marzo 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2013, di Ron Howard, Rush, con Chris Hemsworth, Daniel Bruhl, Olivia Wilde. Anni 70. La rivalità tra due grandi campioni della F1, l’austriaco Niki Lauda e l’inglese James Hunt. Una sfida fatta di drammi indelebili e miracolose riprese diventata storica

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1987, di Brian De Palma, The untouchables – Gli intoccabili, con Kevin Costner, Sean Connery. Chicago, 1930. L’agente federale Elliot Ness e il suo team cercano d’incastrare il famigerato Al Capone, boss della malavita che controlla tutti i traffici illeciti della città.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2007, di Kirsten Sheridan, La musica nel cuore, con Freddie Highmore. Dopo mille peripezie, un ragazzino con un grande talento per la musica riesce a ritrovare i genitori. Tutto accade durante un magico concerto al Central Park di New York.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2021, di Joe Carnahan, Copshop – Scontro a fuoco, con Gerard Butler. Per sfuggire a Bob, il sicario che lo bracca, il truffatore Teddy si fa arrestare da un’agente inesperta e rinchiudere in una stazione di polizia isolata. Ma il carcere non potrà proteggerlo a lungo.