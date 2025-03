Grande Fratello, puntata 10 marzo: Zeudi finalista, scontro Stefania Orlando-Beatrice Luzzi

Lunedì 10 marzo è andata in onda, su Canale 5, una nuova puntata del Grande Fratello. La trasmissione, guidata da Alfonso Signorini, ha eletto una nuova finalista.

Grande Fratello 10 marzo, la storia di Chiara

Al Grande Fratello di lunedì, Chiara ha raccontato la sua vita, parlando del bullismo subito dal gemello, della separazione dei genitori e della depressione. In seguito, ha avuto la possibilità di riabbracciare proprio il fratello.

In seguito, la furia di Jessica Morlacchi si è abbattuta contro Lorenzo Spolverato, colpevole di averla definita una “sfigata”. La cantante ha inveito: “Ricordati sempre l’età che hai, stai calmino, a me non lo dici. C’è gente che si è ammazzata per queste cose“.

Inoltre, c’è stato un nuovo capitolo della saga Helena-Javier. La prima, in settimana, ha mostrato il suo disappunto a causa di un aereo che qualche fan ha inviato a favore della coppia, in realtà mai esistita, composta da Javier e Zeudi. I due hanno ringraziato gli spettatori e tale gesto ha indispettito (e non poco) la modella brasiliana.

Stefania Orlando contro Beatrice Luzzi

Alfonso Signorini, nella puntata di ieri del reality, ha isolato Shaila Gatta e Stefania Orlando per un confronto. Il faccia a faccia, però, si è trasformato in uno scontro. La velina, in settimana, ha finto di chiedere scusa alla conduttrice, definita in modo poco carino. Orlando, allora, ha dichiarato: “Shaila, tu sei contro di me perché ho smascherato il tuo fidanzatino“.

Luzzi, a questo punto, è intervenuta in favore di Shaila, bollando Orlando come “maestrina”. Stefania ha ribattuto: “La maestrina ha i capelli rossi, non mi devi rubare le battute, te l’ho detto prima io“.

Lorenzo Spolverato, invece, ha ricevuto la sorpresa della mamma, che lo ha invitato a divertirsi di più. Lontana dal figlio, poi, le genitrice ha ammesso di non riconoscere Lorenzo, che a suo dire, fuori dal programma, non ha mai dimostrato l’atteggiamento tanto discusso nel reality.

Grande Fratello 10 marzo, Zeudi in finale

Al Grande Fratello del 10 marzo è stata eletta la terza finalista. Il pubblico ha deciso di spedire direttamente in finale Zeudi, che ha vinto il televoto con il 49,2% delle preferenze. Seguono Shaila e Stefania, a quota 22,83% e al 20,11%. Infine, Mariavittoria si ferma al 6,91% mentre Chiara riceve solamente l0 0,95%.

Infine, la lunga diretta si è conclusa, come sempre, con la fase delle nomination. I concorrenti hanno deciso di mandare al televoto Helena, Chiara e Stefania. La persona meno votata, il prossimo lunedì, sarà definitivamente eliminata.