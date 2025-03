Stasera in tv mercoledì 12 marzo 2025 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 12 marzo 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma condotto da Federica Sciarelli, Chi l’ha visto? Su Italia 1, il film con Dwayne Johnson, Rampage: Furia animale.

Stasera in tv mercoledì 12 marzo 2025, Rai

Su Rai2, alle 21.20, l’ultima puntata della fiction Rocco Schiavone 6, con Marco Giallini. Titolo dell’episodio di stasera: “Riusciranno i nostri eroi a ritrovare…” Furio, partito per l’Argentina in cerca di Sebastiano, ha smesso di dare sue notizie. Temendo il peggio, Brizio e Rocco (Marco Giallini) sono costretti a volare in Sudamerica alla ricerca dell’amico misteriosamente scomparso. Lo ritroveranno a Buenos Aires.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Questa sera Federica Sciarelli si occupa di casi di scomparsa vecchi e nuovi. Tra gli altri, quello di David, mai più tornato a casa dopo essere uscito per fare una passeggiata. Sono ormai passati quattro anni da quel giorno: la mamma continua a cercarlo e chiede aiuto a chiunque possa averlo visto.

Su Rai5, alle 21.15, il programma Art Night. Neri Marcorè introduce il documentario “I Divisionisti” che ripercorre la nascita di quel fermento creativo attraverso gli artisti che ne sono stati protagonisti, i luoghi che oggi raccolgono le loro opere principali, la voce di critici e storiche dell’arte.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. In questi giorni Mario Giordano è impegnato nella promozione del suo nuovo libro “Dynasty”, dedicato ai guai di quattro grandi famiglie dell’economia italiana: De Benedetti, Del Vecchio, Agnelli e Benetton. Ma stasera lo ritroveremo al timone del movimentato talk show del mercoledì sera.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Lo show dei record. Gerry Scotti presenta tanti nuovi tentativi di primato mondiale nella seconda puntata dell’edizione numero 11. La novità di quest’anno è in realtà un gradito ritorno: la sfida con l’albero della cuccagna, che si svolge nell’area parcheggio all’esterno degli studi Mediaset di Cologno Monzese (Milano).

Su La7, alle 21.15, il programma Una giornata particolare. Rivediamo uno degli episodi più significativi e cruciali del Risorgimento. “Garibaldi – La spedizione dei Mille” è il titolo della puntata del programma di Aldo Cazzullo dedicato alla Storia e agli uomini che ne hanno cambiato il corso.

Su Real Time, alle 21.30, il reality The Golden Bachelor – Non è mai troppo tardi per innamorarsi. E’ il compleanno di Tiziana e, mentre sono tutti a bordo piscina a festeggiare, Valentina riceve un invito: Max vuole portarla a fare una romantica passeggiata a cavallo sull’Appia Antica.

I film di questa sera mercoledì 12 marzo 2025

Su Rai1, alle 21.30, il film sentimentale del 2022, di Shekhar Kapur, What’s Love? con Lily James, Shazad Latif, Emma Thompson. Londra. I 30enni pakistani Zoe (Lily James) e Kazim (Shazad Latif), amici fin dall’infanzia, si ritrovano dopo tanto tempo. Lui sta per sposarsi con una donna scelta dalla famiglia, seguendo la tradizione; lei decide di girare un documentario sulle nozze, che si svolgeranno nella patria di origine.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 2019, di Luc Besson, Anna, con Sasha Luss. Dietro l’incredibile bellezza di Anna Poliatova si nasconde un segreto indicibile: la donna, infatti, nasconde una forza e un’abilità incredibile che l’hanno resa una delle assassine più temute al mondo.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’avventura del 2018, di Brad Peyton, Rampage: Furia animale, con Dwayne Johnson, Naomie Harris. A causa di un esperimento genetico fallito, il gorilla albino George si trasforma in una creatura gigantesca e pericolosa che, insieme ad altri animali “modificati” semina il caos. Tocca allo scienziato Davis Okoye (Dwayne Johnson), l’uomo che ha addestrato George, intervenire prima che sia troppo tardi.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film commedia del 2016, di Todd Phillips, Trafficanti, con Miles Teller, Jonah Hill, Steve Lantz. David ed Efraim sono due amici che, una volta giunti a Miami, diventano commercianti di armi per conto del governo degli Stati Uniti. Ma ben presto… Tratto da una storia vera.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2000, di Robert Zemeckis, Cast Away, con Tom Hanks. Dopo un incidente aereo, il manager Chuck Noland si ritrova da solo su un’isola deserta. Privato di ogni contatto umano, deve imparare a sopravvivere e cercare il modo di ritornare nel mondo civilizzato.

Stasera in tv mercoledì 12 marzo 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2011, di Brad Furman, The Lincoln Lawyer, con Matthew McConaughey. L’avvocato Mick Haller, specializzato in casi di piccola criminalità, si ritrova a difendere Louis Roulet, un ricco playboy che è stato accusato di aver violentato una ragazza.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di fantascienza del 2017, di Denis Villeneuve, Blade Runner 2049, con Ryan Gosling. L’agente K viene a conoscenza di un segreto sepolto da tempo. Questa scoperta lo spinge a ricercare Rick Deckard, un ex-blade runner della polizia di Los Angeles che è sparito nel nulla da trent’anni.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2004, di Brad Silberling, Lemony Snicket – Una serie di sfortunati eventi, con Emily Browning, Liam Aiken. I tre fratelli Baudelaire hanno perso i genitori in un incendio divampato in circostanze poco chiare. Ad occuparsi di loro sono ora il cattivissimo zio Olaf e altri parenti molto originali.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di guerra del 2018, di Nicolai Fuglsig, 12 soldiers, con Chris Hemsworth. In seguito agli attentati dell’11 settembre, l’America invia dodici soldati in Afghanistan, guidati dal Capitano Mitch Nelson. Sarà la prima risposta all’attacco terroristico che sconvolse la nazione.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film di fantascienza del 2004, di John Maybury, The Jacket, con Adrien Brody, Kris Kristofferson. Rinchiuso in un manicomio, il veterano della Guerra del Golfo, Jack Stark, viene sottoposto ad uno spaventoso trattamento durante il quale perde conoscenza e si ritrova nel 2007.