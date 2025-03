Champions League ritorno ottavi di finale: l’Inter su Sky, Atletico Madrid-Real Madrid su Prime

Martedì 11 e mercoledì 12 marzo si svolgono i match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il massimo torneo calcistico europeo ha un’unica squadra italiana protagonista, ovvero l’Inter.

Champions League ritorno ottavi di finale, i nerazzurri su Sky

Per il nostro paese, il ritorno più atteso degli ottavi di finale di Champions League è previsto l’11 marzo. Alle ore 21:00, infatti, è in programma il fischio di inizio dell’incontro dell’Inter. I nerazzurri, guidati da Stefano Inzaghi, accolgono in casa, allo Stadio San Siro, gli olandesi del Feyenoord.

Almeno sulla carta, per l’Inter si tratta solamente (o quasi) di una formalità. All’andata, infatti, sono riusciti ad imporsi, in trasferta, con il risultato di 2 a 0 ed almeno alla vigilia la compagine sembra essere la grande favorita per il passaggio del turno. Anche per questo, il tecnico valuta di far partire, dalla panchina, alcuni dei titolarissimi.

Inter-Feyenoord di Champions League è una esclusiva di Sky. L’emittente satellitare propone la partita sulle reti Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251 e Sky Sport 4K (213). Le voci che raccontano ciò che accade in campo sono quelle di Maurizio Compagnoni e Beppe Bergomi.

Le proposte di Amazon Prime Video e TV8

Anche in occasione del ritorno degli ottavi di finale di Champions League, la piattaforma di intrattenimento streaming Amazon Prime Video manda in onda, in esclusiva, un incontro. La scelta, questa settimana, ricade sul derby madrileno fra l’Atletico Madrid e il Real Madrid. La sfida inizia alle ore 21:00 di mercoledì 12 marzo. All’andata hanno avuto la meglio i Blancos, che sono riusciti a sconfiggere i rivali per 2 a 1. I telecronisti sono Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Inoltre, è confermato l’appuntamento in diretta ed in chiaro con la Champions League. Esso, in calendario alle 21:00 del 12 marzo sulla rete del digitale terrestre TV8, è possibile seguire il faccia a faccia fra l’Arsenal e il PSV. Sette giorni fa, in Olanda, gli inglesi hanno dominato, trionfando 7 a 1. Il commento è firmato da Paolo Ciarravano e Lorenzo Minotti.

Champions League ritorno ottavi di finale, gli altri appuntamenti di Sky

Tutte le altre partite di ritorno degli ottavi di finale di Champions League sono trasmesse, in diretta, su Sky. Fra tutti, uno dei più attesi è quello che ha come protagoniste il Liverpool e il Paris Saint Germain, ovvero due fra le compagini favorite per la vittoria finale del torneo. I discorsi per la qualificazione ai quarti sono tutti ancora aperti: i padroni di casa, settimana scorsa, hanno avuto la meglio per 1 a 0. La telecronaca è di Stefano Borghi ed è possibile seguire il faccia a faccia l’11 marzo, dalle 21:00, su Sky Sport 253.