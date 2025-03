Pietro Genuardi è morto: addio all’attore de Il Paradiso delle Signore, aveva 62 anni

Nella mattinata di venerdì 14 marzo è arrivata la notizia della morte di Pietro Genuardi. L’attore era uno dei volti più noti ed amati de Il Paradiso delle Signore, soap opera in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nel pomeriggio di Rai 1.

Pietro Genuardi morte, l’attore aveva annunciato pochi mesi fa la malattia

A dare la notizia della morte di Pietro Genuardi è stata la sua famiglia. In particolare, come riporta l’agenzia Ansa, la conferma del decesso dell’attore è stata data dalla moglie Linda, dal figlio Jacopo e dai genitori Gabriella e Pippo.

Genuardi ha perso la vita al Policlinico Umberto I di Roma, dove era ricoverato da diversi mesi. L’interprete aveva annunciato, lo scorso ottobre, di dover abbandonare il set de Il Paradiso a causa di un grave problema di salute. In un lungo messaggio social si era definito “vittima” di una “grave patologia del sangue”. A dicembre, invece, aveva condiviso con i fan la gioia per aver portato a termine “il secondo ciclo di chemioterapia”.

Il grande affetto del pubblico grazie a CentoVetrine e Il Paradiso delle Signore

Pietro Genuardi ha alle spalle una lunghissima carriera, iniziata nella seconda metà degli anni ’80. Nel corso degli anni ha lavorato al fianco di importanti registi del nostro cinema, da Carlo Verdone a Dario Argento, passando a Beppe Navello e Massimo Castri.

La grande popolarità, però, arriva nel 2001. In tale anno, infatti, è entrato nel cast di CentoVetrine. Nella telenovela ha prestato il volto al personaggio di Ivan Bettini, personaggio molto amato e fra i protagonisti della trama fino al 2014.

Nel 2019 entra nella famiglia de Il Paradiso delle Signore, dove ha dato vita ad Armando, nuovo capo magazziniere dopo la fuga del suo predecessore Ugo Tagliabue.

Pietro Genuardi morte, i messaggi di cordoglio

Al momento, la famiglia non ha fornito aggiornamenti in merito alla data in cui si celebreranno i funerali. Intanto, l’annuncio della morte di Pietro Genuardi ha destato grande commozione sui social. Molti, infatti, i messaggi di cordoglio da parte di fan, amici e colleghi, che hanno voluto ricordare l’attore sia per le sue qualità artistiche che per la sua grande umanità.

Aurora TV, società che realizza Il Paradiso delle Signore, ha scritto: “Ci ha lasciati un attore straordinario, un collega generoso e un persona dal cuore immenso (…) Ci mancherà il suo sorriso, la sua ironia, la sua capacità di far sentire tutti a casa“.