Il Paradiso delle Signore, le trame dal 10 al 14 marzo

Da lunedì 10 a venerdì 14 marzo, Rai 1 manda in onda nuovi appuntamenti de Il Paradiso delle Signore. La soap opera italiana è trasmessa, dalla rete ammiraglia della TV di Stato, tutti i giorni dalle 16:00 circa.

Il Paradiso delle Signore 10 14 marzo, regista e dove è girata

Il Paradiso delle Signore è una produzione originale di Rai Fiction e Aurora TV, società della Banijay Italia. La regia delle puntate è a cura di Francesco Pavoloni, Marco Maccaferri, Andrea Canepari e Salvatore Romano. La sceneggiatura, invece, è firmata da Giorgia Mariani, Dante Palladino, Paolo Giralli e Federico Lunadei. Le riprese si sono svolte a Roma, ma la trama è ambientata a Milano.

Ne Il Paradiso delle Signore di lunedì, l’infermiera di Adelaide non è riuscita ad aiutare Umberto a ritrovare la contessa. Nell’Atelier, le Veneri stanno organizzando l’uscita della nuova collezione, mentre alla GMM arriva una figura di spicco nel mondo della moda.

Il Paradiso delle Signore 10 14 marzo, le trame

La settimana de Il Paradiso delle Signore, Umberto commenta con Italo l’informazione che ha ricevuto su Adelaide, ma continua a nascondere la verità su Odile. La GMM anticipa l’uscita della nuova collezione per cercare di creare più danni possibili al Paradiso.

Il mercoledì, Marta riceve una visita a sorpresa da parte di uno sconosciuto ed Enrico cerca di comprendere meglio la situazione. Alla GMM fervono i preparativi per lanciare la nuova collezione e mirano a coinvolgere una modella d’eccezione. Furlan parla a Delia di Botteri, descrivendolo come un uomo inaffidabile.

Cosa è successo il giovedì e il venerdì

La settimana dal 10 al 14 marzo de Il Paradiso delle Signore di giovedì, la Furlan continua ad insinuare dubbi sul conto di Botteri e Delia ne parla con Concetta. Enrico è sospettoso per i comportamenti avuti da Marta negli ultimi giorni e decide di sfogarsi con Umberto. Infine, il venerdì, Botteri prende coraggio e si dichiara con Delia. Invece, Mimmo riesce a stupire, in senso positivo, Agata. Italo annuncia la partenza ed Umberto inizia a sospettare che il maggiordomo sia in contatto, di nascosto, con Adelaide.

Il Paradiso delle Signore 10 14 marzo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante le puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 e in streaming su Rai Play.