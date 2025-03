Un alieno in patria, a fine marzo su Rai 3 il nuovo talk show con Manuela Moreno e Peter Gomez

Dopo le esperienze con Chesarà di Serena Bortone e Le Parole di Massimo Gramellini, Rai 3 ci riprova. La terza rete della TV di Stato, infatti, lancia il nuovo format dell’access prime time del sabato. Il titolo è Un alieno in patria e la prima puntata dovrebbe andare in onda il 29 marzo.

Un alieno in patria, chi sono i conduttori

Al timone di Un alieno in patria vi è una inedita coppia di giornalisti, entrambi volti già noti dell’informazione Rai.

In primis c’è Manuela Moreno, da tempo volto del TG2 e padrona di casa del TG2 Post, spazio di approfondimento visibile tutti i giorni al termine dell’edizione serale del telegiornale. Proprio Moreno ha annunciato l’arrivo del nuovo programma, durante una intervista alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora.

Con lei è presente Peter Gomez, fondatore e direttore della versione online de Il Fatto Quotidiano, che guida tutti i sabati, sulla terza rete, La confessione, la cui edizione attualmente in programmazione giunge al termine il 22 marzo.

Un alieno in patria, ospite fisso Paolo Rossi

Un alieno in patria è proposto tutti i sabati, in diretta, dalle 20:15 circa fino alle 21:25. Nelle intenzioni degli ideatori, il format è uno spazio di approfondimento in cui si mischiano numerosi generi.

Con una formula consolidata e già funzionante in vari format anche di altre reti, il programma intende mischiare la cronaca e l’attualità ad altri temi, più leggeri e di costume. Non mancano, poi, i momenti musicali e le interviste a volti più o meno celebri del mondo dello spettacolo.

Spazio, in ogni puntata di Un alieno in patria, anche alla comicità. A tal proposito, è ospite fisso dello show l’attore e comico Paolo Rossi.

Manuela Moreno lascia la redazione del TG2

Un alieno in patria rappresenta, per Manuela Moreno, un punto di svolta della sua carriera. La giornalista, come ha riportato qualche giorno fa l’AdnKronos, ha deciso di abbandonare, dopo numerosi anni di servizio, la redazione del TG2. Inoltre, ha concretizzato il passaggio alla Direzione Approfondimenti, guidata dal Direttore Paolo Corsini e che dovrebbe curare la realizzazione di Un alieno in patria.

Contestualmente, Moreno lascia la conduzione del TG2 Post, che ha iniziato a presentare nel 2019. Al momento, il compito di sostituirla è affidato al giornalista Luciano Ghelfi, che spera di invertire la tendenza negli ascolti, decisamente negativi nelle ultime settimane. Anche a causa di una importante controprogrammazione (su tutti Otto e mezzo, Affari Tuoi e 4 di Sera), il format ha ondeggiato fra il 2 ed il 3% di share.