Stasera in tv mercoledì 2 aprile 2025. Su Rai2, la fiction Mare fuori 5. Su Italia 1, il film Il richiamo della foresta, con Harrison Ford.

Stasera in tv mercoledì 2 aprile 2025, Rai

Su Rai1, il film tv biografico del 2014, di Andrea Porporati, Non avere paura, con Giorgio Pasotti. 1981. Il maestro di sci Lino Zani (Giorgio Pasotti), gestore di un rifugio alpino, accoglie con emozione papa Giovanni Paolo II (Aleksej Guskov) e il presidente della Repubblica Sandro Pertini, giunti per una vacanza. Lino accompagna il Pontefice nelle sue escursioni e tra i due nasce una grande amicizia.

Su Rai2, alle 21.20, la fiction Mare fuori 5. Due episodi: il primo s’intitola, “I rischi della fiducia”. Grazie a Carmela il clan cresce, preoccupando Wanda. Teresa cerca Edoardo, mentre all’istituto arriva Tommaso, ragazzo benestante destinato a scontrarsi con Rosa (Maria Esposito). La tensione, alimentata dal giro di droga dei milanesi, sfocia in una rissa. A seguire, “Non è colpa tua”. Tommaso affronta Rosa, rivelando il suo passato. Cardiotrap riceve una bella notizia ma rischia di rovinare tutto. Carmela fatica a guidare il clan e Wanda capisce il suo gioco. Massimo fa una proposta a Micciarella, mentre Simone sfrutta una resa dei conti tra detenuti.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Tra i casi approfonditi nella puntata di questa sera da Federica Sciarelli c’è quello di Andrea Prospero, il giovane studente di informatica a Perugia che si è tolto la vita alla fine di gennaio. Una tragedia che ha sconvolto tutti e fa riflettere: che cosa succede in rete e chi sono i cosiddetti amici virtuali?

Su Rai5, alle 21.15, il programma Art Night. Neri Marcorè introduce il documentario “Il volto di Alessandro. Il restauro del Mosaico di Alessandro e Dario” che mostra le tecnologie e metodologie adottate per l’intervento conservativo del Mosaico di Alessandro e Dario, opera di epoca romana.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. L’imbarazzo provocato a sinistra e destra dalla proposta di riarmo di Ursula von der Leyen non è sfuggito a Mario Giordano, che sui social ha duramente criticato i diversi atteggiamenti della maggioranza e del PD: “Che (triste) spettacolo la politica italiana” ha scritto Giordano su X (l’ex Twitter).

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Coppa Italia: Milan-Inter. Allo Stadio di San Siro il Milan allenato da Sergio Concicao affronta l’Inter di Simone Inzaghi per la seconda semifinale d’andata di Coppa Italia. Il ritorno si giocherà, sempre al Meazza, il 23 aprile. La vincente disputerà la finale allo Stadio Olimpico di Roma il 14 maggio contro l’Empoli o il Bologna.

Su La7, alle 21.15, Una giornata particolare. Questa sera c’è la seconda delle 4 puntate del programma di Aldo Cazzullo dal titolo “Il grande romanzo della Bibbia”. Un viaggio tra le pagine del testo sacro raccontandone gli eventi e i risvolti che hanno avuto sull’attualità, sulla nostra vita.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Per la 3° puntata della 10° edizione Alessandro Borghese è a Carrara. In lizza: Ristorante Capannina Ciccio, Osteria Al Fienile, Locanda Patrizia e Trattoria Pizzeria Ometto. Il premio per la categoria Special va ai migliori muscoli ripieni alla carrarina.

Su Nove, alle 21.30, la docu-serie Wanna. Prosegue la docu-serie che ripercorre la storia di Wanna Marchi, televenditrice molto popolare negli Anni 80. Insieme alla figlia e braccio destro Stefania ha difeso il suo impero da molti attacchi e minacce fino al crollo all’inizio degli Anni 90.

Su Real Time, alle 21.30, il reality The Golden Bachelor – Non è mai troppo tardi per innamorarsi. Le tre ladies rimaste hanno raggiunto le loro famiglie e tra poco fanno conoscere al Golden Bachelor il loro mondo. La prima tappa di Max è il mare e ad attenderlo c’è Valentina.

I film di questa sera mercoledì 2 aprile 2025

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2009, di Atom Egotan, Chloe – Tra seduzione e inganno, con Amanda Seyfried, Julianne Moore. Ossessionata dall’idea che il marito la tradisca, Catherine Stewart assolda una escort perché lo adeschi, chiedendole poi di riferirle tutto. Ma nulla è come sembra.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’avventura del 2020, di Chris Sanders, Il richiamo della foresta, con Harrison Ford, Omar Sy. Rapito per essere venduto ai cercatori d’oro in partenza per il Klondike, il cane Buck vive una serie di disavventure: maltrattato e denutrito, alla fine si ritrova in Alaska, dove rischia di morire prima di essere messo in salvo dall’anziano eremita John Thomton (Harrison Ford), che diventa per lui un vero amico.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 1994, di Robert Zemeckis, Forrest Gump, con Tom Hanks. Trent’anni di storia americana attraverso gli occhi di Forrest. Malgrado il suo basso quoziente intellettivo, diventa campione di baseball, combatte valorosamente in Vietnam e fa fortuna con la pesca dei gamberi.

Su Cine34, alle 21.00, il film tv biografico del 2004, di Giacomo Battiato, Karol – Un uomo diventato Papa, con Piotr Adamczyk, Tony Bertorelli. La vita di Karol Wojtyla, dalla sua giovinezza come scrittore, all’occupazione nazista in Polonia, fino al 1978 quando viene eletto papa con il nome di Giovanni Paolo II.

Stasera in tv mercoledì 2 aprile 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2012, di Bryan Singer, Il cacciatore di giganti, con Nicholas Hoult, Stanley Tucci. Il giovane Jack apre inavvertitamente un varco tra la Terra e Gantua, il mondo dei giganti. E’ l’inizio di una terribile guerra per la supremazia tra i mostri e gli esseri umani.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1999, di Sam Mendes, American Beauty, con Kevin Spacey, Annette Bening. Il giornalista quarantenne Lester Burnham, insoddisfatto della sua vita, perde la testa per Angela, un’adolescente inquieta compagna di scuola di sua figlia Jane.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film musicale del 2004, di Mark Waters, Mean girls, con Angourie Rice. Cresciuta in Kenya, Cady torna negli Stati Uniti. Viene subito accolta dal gruppo più popolare della scuola, guidato da Regina George, ma… Remake del film di Mark Waters con Lindsay Lohan e Rachel McAdams.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2014, di Luc Besson, Lucy, con Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Min-sik Choi. L’americana Lucy vive e studia a Taipei. Un giorno viene rapita da alcuni gangster che la obbligano a lavorare come corriere per contrabbandare un farmaco sperimentale, ma…

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2017, di Taylor Sheridan, I segreti di Wind River, con Elizabeth Olsen. Jane, recluta dell’Fbi senza esperienza, viene mandata in Wyoming per indagare sul brutale omicidio di una giovane. Per far luce sul caso, Jane chiede aiuto a Cory, un cacciatore del luogo.