Si intitolano Il patto e La ruota gira i primi due episodi di Mare Fuori 5. La serie, dopo il successo ottenuto in streaming su Rai Play, esordisce anche in televisione, in prima serata su Rai 2.

Mare Fuori 5 Il patto, regista e dove è girata

Si prospetta una stagione decisamente ricca di novità quella per Mare Fuori 5. Realizzata in collaborazione fra la Picomedia e Rai Fiction, il titolo ha nuovi arrivi nel cast tecnico.

Dopo alcuni anni, abbandona il progetto Enrico Silvestrin, regista dalla seconda alla quarta stagione. Al suo posto arriva, dietro la macchina da presa, Ludovico Di Martino, che in passata ha già diretto Skam Italia 3.

Coloro che hanno scritto la sceneggiatura, invece, sono Maurizio Careddu, Angelo Petrella, Luca Monesi, Sara Cavosi ed Elena Tramonti. La quinta stagione è composta da dodici appuntamenti. Rai 2 ne propone due alla settimana, nel prime time del mercoledì. Le riprese si sono svolte, come sempre, a Napoli.

Mare Fuori 5 Il patto, la trama

Durante Il patto di Mare Fuori 5, nel carcere minorile desta grande scalpore la scelta di Rosa di non sposare Carmine. La protagonista, così, torna all’interno dell’IPM e l’unica che sembra riuscire a comprendere ed accettare la sua decisione è Carmela.

Intanto, Massimo è preoccupato. L’agente, infatti, si chiede le motivazioni per le quali Edoardo non ha fatto ritorno in carcere. Preoccupato, prova ad indagare fra le persone più vicine al ragazzo, ma non riesce ad ottenere risposte.

Nel carcere, poi, è dato il benvenuto a tre, nuovi inquilini. Sono Samuele e Federico, provenienti dal Nord Italia, e Simone, originario della provincia napoletana.

La ruota gira, la trama

La serata con Mare Fuori procede con La ruota gira. Le sorti di Edoardo continuano a tenere banco: se Carmela prova a far finta di niente, Teresa, ignara di ciò che è avvenuto, tenta di mettersi in contatto con lui. Milos si strugge per Cucciolo e Silvia provoca Angelo. Mimmo è impegnato ad affrontare le sue parole. Infine, le porte dell’istituto si aprono per Marta e Sonia, due nuove detenute.

Mare Fuori 5 Il patto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Mare Fuori, la cui nuova stagione prende il via il 26 marzo su Rai 2.