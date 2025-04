Ha compiuto ieri 60 anni e si appresta a tornare, seppur in un nuovo ruolo, in uno dei format a cui è maggiormente legata. Stiamo parlando di Simona Ventura, nuova opinionista de L’Isola dei Famosi.

Simona Ventura opinionista L’Isola dei Famosi, una storia d’amore iniziata nel 2003

Quello fra Simona Ventura e L’Isola dei Famosi è un rapporto lungo anni. Il programma, adattamento italiano dello statunitense Celebrity Survivor, ha esordito nel nostro paese nel 2003, su Rai 2. Sin da subito, la TV di Stato ha deciso di affidare la conduzione del reality, all’epoca una vera e propria rivoluzione televisiva, proprio a Simona Ventura.

Quest’ultima è rimasta al timone dello show per otto edizioni consecutive, fino al 2011, ottenendo un grandissimo successo in termini di ascolti e popolarità. Basti pensare, ad esempio, alla seconda edizione, quando la finale, vinta da Sergio Muniz, aveva ottenuto una share superiore al 46%.

Un ruolo inedito per la conduttrice

Le strade di Simona Ventura e L’Isola dei Famosi si sono, poi, separate. Dopo alcune difficoltà personali e lavorative, Ventura ha deciso di ripartire, televisivamente parlando, proprio mettendosi in gioco nel format che per decenni l’ha resa popolare. Nel 2016 sceglie, infatti, di gareggiare come concorrente nell’undicesima edizione de L’Isola dei Famosi, venendo eliminata nella sesta puntata.

Ventura, poi, torna in pianta stabile in Rai, mentre L’Isola dei Famosi rimane su Mediaset. Nonostante questo, però, la conduttrice e il programma (in grave sofferenza negli ascolti) si riabbracceranno presto. Salvo improvvisi cambiamenti, Simona Ventura sarà la nuova opinionista de L’Isola dei Famosi. Un ruolo per lei inedito e che la costringerà a dividere il palco con la padrona di casa Veronica Gentili, all’esordio da padrona di casa di un reality.

Simona Ventura opinionista L’Isola dei Famosi, la conduttrice a reti unificate

Con il nuovo impegno su Mediaset, dunque, Simona Ventura vivrà la parte finale della stagione televisiva a reti unificate. D’altronde, sarà in onda su tutti e tre i principali lidi della televisione italiana. All’impegno su Canale 5 si aggiunge quello di Citofonare Rai 2, rotocalco settimanale che guida insieme a Paola Perego tutte le domeniche mattine su Rai 2. Sempre la domenica, ma in seconda serata, è nel cast fisso de Il Tavolo, rubrica che chiude tutti gli appuntamenti di Che tempo che fa, show di Fabio Fazio che arricchisce la programmazione tv di NOVE, rete Discovery. Per Simona Ventura si tratta, insomma, di un periodo molto fortunato, lavorativamente parlando.