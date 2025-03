L’Isola dei Famosi 2025, su Canale 5 a maggio: conduce Veronica Gentili, cast ed indiscrezioni

L’Isola dei Famosi, anche nel 2025, si farà. Dopo varie indiscrezioni, dunque, la rete ammiraglia del Biscione ha confermato una nuova edizione del reality. A darne notizia è l’Ansa.

L’Isola dei Famosi 2025, il programma debutta a maggio

L’esordio de L’Isola dei Famosi 2025 è previsto per il mese di maggio. Le puntate, come da tradizione, sono trasmesse in diretta ed in prima serata su Canale 5.

Al momento non è comunicata la data ufficiale nella quale prende il via il format. Fra le ipotesi c’è quella per cui potrebbe occupare il prime time del lunedì, iniziando al termine della prima edizione di The Couple, nuovo reality show guidato da Ilary Blasi.

La società che cura la realizzazione dello show è, ancora una volta, la Banijay Italia.

La conduzione è affidata a Veronica Gentili

Al timone de L’Isola dei Famosi 2025 c’è Veronica Gentili. Per quest’ultima si tratta del debutto assoluto al timone di un programma di prima serata della rete ammiraglia. Gentili ha mosso i primi passi su Rete 4, dove ha guidato i talk politici Stasera Italia e Controcorrente, con il quale è andata in onda prima nell’access prime time, poi anche in prime time.

Nel 2023, dopo il breve esperimento con Buoni o cattivi, la conduttrice passa in pianta stabile all’intrattenimento e diventa uno dei volti di riferimento di Italia 1. Il Biscione, infatti, la sceglie per guidare, con Max Angioni, lo storico programma di inchieste Le Iene, sostituendo Belen Rodriguez. Una scommessa che Mediaset ha vinto, in quanto lo show, sia la domenica che il martedì, sta ottenendo buoni ascolti. Con L’Isola dei Famosi, dunque, arriva per Veronica Gentili la consacrazione definitiva.

L’Isola dei Famosi 2025, i naufraghi sbarcano in Honduras

Mediaset, annunciando la riconferma de L’Isola dei Famosi, ha speso parole al miele per Veronica Gentili. In particolare, la scelta è ricaduta sulla presentatrice perché “incarna al meglio lo spirito della nuova Isola“. Un programma, quest’ultimo, che mira ad essere “fedele allo spirito originale del format che punta a riscoprire la dimensione più autentica e avventurosa del reality“.

Al momento, non vi sono alcune conferme in merito alle identità degli opinionisti e dell’inviato. Inoltre, nessuna novità neanche per ciò che concerne il cast di concorrenti. Quel che è certo è che i naufraghi si devono recare a Cayo Cochinos, arcipelago dell’Honduras. I partecipanti devono affrontare un’esperienza estrema di sopravvivenza, dimostrando di avere capacità di resistenza fisica e mentale, utili per superare le intemperie, la natura selvaggia e la fame.