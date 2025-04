Venerdì 4 aprile, la Rai omaggia il Cantico delle creature, nell’anno in cui si celebra l’800esimo anniversario dalla composizione. Grande protagonista è, soprattutto, Rai Radio Kids.

Cantico delle creature Rai, il concorso Il Cantico un abbraccio universale

Il Cantico delle creature è una delle opere più note fra quelle di San Francesco d’Assisi. Composto intorno al 1225, si tratta del testo poetico più antico della letteratura italiana di cui è noto l’autore. Il componimento è stato ideato come omaggio a Dio ed alle sue creature, nel quale è lodata la natura ed è promulgato un messaggio di pace e fratellanza.

Le iniziative speciali di Rai Radio Kids si inseriscono all’interno del concorso per le scuole intitolato Il Cantico: un abbraccio universale. Il contest, ideato e promosso dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in collaborazione con la Società Dante Alighieri e il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, mira a celebrare e diffondere il messaggio di pace lasciato da Francesco d’Assisi.

Lo spettacolo dal vivo con Arianna Ciampoli

Rai Radio Kids, in occasione dell’anniversario del Cantico delle creature, cura uno spettacolo dal vivo con Arianna Ciampoli, Marco Di Buono, Armando Traverso, il pupazzo DJ (alias Giovanni Bussi) e il cantautore Lorenzo Tozzi. Nel corso di tale incontro è proposta una lettura moderna ed originale del Cantico. Inoltre, sono in programma momenti di intrattenimento e di gioco, nei quali è coinvolto il pubblico.

Esso, fra gli altri, è composto dagli alunni e le alunne dell’Istituto Comprensivo Matteo Ricci e dell’Istituto Statale di Istruzione Specializzata per Sordi Magarotto, entrambi di Roma. Inoltre, vi sono Anna Paola Sabatini, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, e Marco Lanzarone, Direttore Radio Digitali Specializzate e Podcast Rai.

Il programma è fruibile anche dai bambini non udenti, grazie alla collaborazione della Direzione Rai pubblica utilità.

Cantico delle creature Rai, i progetti per diffondere la conoscenza del linguaggio Lis

Durante l’evento di Rai Radio Kids dedicato al Cantico delle creature è dato spazio ad altri due momenti speciali. Il primo riguarda la partecipazione di Pera Toons, ovvero Alessandro Perugini, noto fumettista, youtuber e grafico, molto seguito sui social soprattutto dai più giovani. Il secondo progetto riguarda la proiezione del video musicale della canzone vincitrice della 67ª edizione dello Zecchino d’Oro 2024. Il brano, per l’occasione, è tradotto nel linguaggio Lis dagli alunni del già citato istituto Magarotto. Si tratta di una nuova iniziativa mirata a diffondere la conoscenza del linguaggio dei segni. Dal 10 aprile, la manifestazione sarà fruibile in video tramite Rai Play.