Con l’arrivo della primavera, la televisione italiana accoglie, nei propri palinsesti, alcune novità. Stiamo parlando di The Couple, Sognando Ballando e Like a Star, rispettivamente in onda su Canale 5, Rai 1 e NOVE e di cui, di seguito, analizziamo le prime informazioni sul cast.

The Couple cast, chi sono i primi concorrenti ufficiali

The Couple è la novità dei palinsesti televisivi della rete ammiraglia del Biscione. Il reality, guidato da Ilary Blasi, esordisce il prossimo 7 aprile ed ha come protagonisti una serie di concorrenti, suddivisi in coppie. Esse sono chiamate ad affrontare prove fisiche e mentali, con l’obiettivo di vincere il montepremi in palio, pari ad un milione di euro.

Il meccanismo di funzionamento è molto simile a quello del GF. I partecipanti devono convivere nella stessa Casa e la diretta è visibile h24 su Mediaset Extra. Inoltre, nella diretta serale, avvengono delle eliminazioni tramite il meccanismo, già molto noto, delle nomination.

La prima coppia ufficiale di The Couple è quella composta dai migliori amici Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. La prima è una cantante, nonché figlia di Al Bano. Il secondo è un make up artist.

The Couple cast, le sorelle Boccoli

Nel cast di concorrenti di The Couple ci sono le sorelle Boccoli, ovvero Benedicta e Brigitta. Entrambe attrici, la prima da qualche tempo cura una rubrica su Il Fatto Quotidiano. La seconda, invece, è assente dal piccolo schermo da diversi anni, da quando ha gareggiato, nel 2006, a Reality Circus.

Protagonisti anche una coppia di marito e moglie, ovvero Stefano Oradei e Manila Nazzaro. Lui è ballerino ed insegnante di danza. Lei, invece, è un volto noto della tv italiana, concorrente del GF Vip 6.

Il cast di Sognando Ballando e Like a Star

Spostandoci su Rai 1, da maggio Milly Carlucci guida Sognando Ballando, una gara fra ballerini professionisti che aspirano ad entrare nel cast di professionisti di Ballando con le stelle. Nel ruolo di giudici sono confermatissimi Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. Nelle varie puntate scendono in pista vip che hanno gareggiato nel talent nel corso dei decenni. Fra gli altri, la conduttrice ha confermato la partecipazione di Gabriel Garko, Wanda Nara, Emanuele Filiberto, Federica Pellegrini e Bianca Guaccero.

Infine, su NOVE, il padrone di casa Amadeus è al timone, sempre da maggio, di Like a Star. In esso, una serie di persone comuni dal grande talento si cimentano nello show, trasformandosi in alcune delle più grandi star della musica mondiale. Previste otto puntate: le prime sette sono eliminatorie, mentre l’ultima è la finale. I concorrenti vincitori di ogni appuntamento si confronto nel capitolo conclusivo, con la speranza di vincere 50 mila euro. A giudicare gli sfidanti ci sono Elio, Serena Brancale e Rosa Chemical.