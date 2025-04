Stasera in tv martedì 8 aprile 2025. Su Rai3, il programma di Roberta Petrelluzzi, Un giorno in pretura. Su Canale 5, una novità: la miniserie Il Turco con Can Yaman.

Stasera in tv martedì 8 aprile 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il telefilm Morgane – Detective geniale, con Audrey Fleurot. Due episodi: il primo s’intitola “Mosaico”. Morgane (Audrey Fleurot) comincia a sentire il peso della gravidanza. E mentre è impegnata con le indagini sull’omicidio di un influencer, avvenuto in diretta sui social, si prepara a scoprire chi tra David, Timothée e Karadec è il padre del bambino. A seguire l’episodio, “Ultavioletto”.

Su Rai2, alle 21.20, il comedy show Stasera tutto è possibile. Si sono conosciuti nel 2009 nella scuola di “Amici”, il loro trampolino di lancio, vivendo una storia d’amore che ha lasciato il segno, e stasera condividono lo stesso palco: Stefano De Martino ha voluto Emma tra gli ospiti dell’ultima puntata di questa edizione, salutata dal pubblico con ascolti record.

Su Rai3, alle 21.20, il programma Un giorno in pretura. “Saranno casi conosciuti di cronaca. Uno spaccato, come al solito, di questa Italia bella, ricca e disperata”: così Roberta Petrelluzzi presenta le cinque nuove puntate del longevo programma che da 37 anni porta le telecamere nelle aule di tribunale. Il debutto risale al 19 gennaio 1988.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Pochi giorni dopo l’introduzione dei dazi sulle importazioni dall’Europa, il Presidente americano Donald Trump continua a fare discutere in tutti i talk show di approfondimento, compreso quello che Bianca Berlinguer conduce dal 5 settembre 2023. Tra gli ospiti, come sempre, Mauro Corona.

Su Canale 5, alle 21.20, la miniserie Il Turco con Can Yaman. Incastrato per la morte dei suoi uomini in battaglia, l’ufficiale turco Balaban (Can Yaman) fugge per dimostrare la sua innocenza e, ferito, si rifugia a Moena, in Italia, dove viene salvato da Gloria, considerata una strega dagli abitanti del suo villaggio. Lei gli cura le ferite ma teme per la sua vita.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Anche in questa puntata, tra un’inchiesta e l’altra, Veronica Gentili darà ad un ospite famoso il tempo necessario per un breve monologo. Un angolo fisso che è diventato oggetto di parodia, da parte di Stefano Rapone, nella nuova edizione di “GialappaShow” in onda ogni lunedì sera su Tv8.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Da sempre vicino alle posizioni del centrosinistra, anche oggi Giovanni Floris metterà sulla graticola il governo Meloni e le sue ultime decisioni, in particolare quelle che riguardano il riarmo dell’Unione Europea voluto da Ursula von der Leyen.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Dinner Club. Carlo Cracco porta Sabrina Ferilli in Maremma a bordo di un fuoristrada. Il fascino selvaggio dei butteri toscani rischia di distrarre l’attrice, ma lo chef riesce sempre a riconquistarla con il cibo. A seguire, Cracco e Pierfrancesco Favino.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. Stasera al ristorante di Flavio Montrucchio s’incontrano due ragazzi che frequentano i locali in tarda serata; due anziani che desiderano una relazione che riaccenda i “bollenti spiriti”; due genitori separati in cerca di un compagno di avventure.

I film di questa sera martedì 8 aprile 2025

Su Rai5, alle 21.15, il film commedia del 2018, di Paolo Sassanelli, Due piccoli italiani, con Paolo Sassanelli, Francesco Colella. Felice e Salvatore, due uomini affetti da disagi psichici, fuggono da un istituto. Dopo alcune peripezie, raggiungono il Nord Europa dove incontrano e fanno amicizia con la bizzarra Anke.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2010, di Ryan Murphy, Mangia prega ama, con Julia Roberts, Javier Bardem. Dopo il divorzio, Liz Gilbert vuole abbandonare le vecchie abitudini. Per dare una svolta radicale alla sa vita, prende la decisione d’intraprendere un viaggio intorno al mondo.

Su Nove, alle 21.30, il film thriller de 2009, di Tony Scott, Pelham 1 2 3 – Ostaggi in metropolitana, con John Travolta. Bernard Ryder e la sua banda prendono in ostaggio i passeggeri di un treno della metropolitana newyorkese. In cambio i criminali chiedono un ingente riscatto.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film fantastico del 2021, di Zack Snyder, Zack Snyder’s justice league, con Gal Gadot. Ricordando il sacrificio di Superman, Batman e Wonder Woman vogliono riunire gli altri supereroi per respingere il malvagio Steppenwolf. Arruolano così Aquaman, Flash e Cyborg.

Su Iris, alle 21.15, il film western del 1972, di Burt Kennedy, Quel maledetto colpo al Rio Grande Express, con John Wayne, Rod Taylor. Lane, ex capitano nordista, viene ingaggiato da una scaltra vedova per recuperare il bottino dell’ultima rapina compiuta dal marito.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1976, di Luciano Salce, Il secondo tragico Fantozzi, con Paolo Villaggio. Il povero Fantozzi vive un’altra serie di disavventure. Dopo aver rivisto per l’ennesima volta il film preferito dal direttore, “La corazzata Potemkin”, tenta anche il suicidio. Ma…

Stasera in tv martedì 8 aprile 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 2017, di Ferzan Ozpetek, Napoli velata, con Alessandro Borghi, Giovanna Mezzogiorno. Adriana viene sedotta dal giovane Andrea durante una festa: i due passano una notte d’amore dandosi appuntamento per il giorno dopo. Ma quando Andrea non si presenta…

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2024, di John Krasinski, If – Gli amici immaginari, con Ryan Reynolds. La dodicenne Bea scopre di aver ereditato dal padre Cal il potere di vedere gli amici immaginari abbandonati da quelli che un tempo sono stati bambini. Decide così di riunirli ai loro adulti.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2023, di Chad Stahelski, John Wick 4, con Keanu Reeves, Laurence Fishburne. John Wick trova una via per sconfiggere la Gran Tavola. Prima di guadagnare la libertà deve, però, affrontare molti ostacoli e un nuovo nemico che ha potenti alleanze nel mondo.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2024, di Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett, Abigail, con Alisha Weir, Angus Cloud. Un gruppo di criminali rapisce una ballerina, figlia di un potente boss. I rapinatori si nascondono in una villa isolata, ignari, però, che la ragazza non è come tutte le altre.