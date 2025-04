Lunedì 7 aprile è andata in onda, su Canale 5, la prima puntata di The Couple. Il reality show è guidato da Ilary Blasi e prende il via alle 21:25. Al fianco della conduttrice ci sono, in qualità di opinionisti, Francesca Barra e Luca Tommassini.

Di seguito le otto coppie che presenziano al format:

Manila Nazzaro con Stefano Oradei;

con Antonino Spinalbese con Andrea Tabanelli;

con Benedicta e Brigitta Boccoli;

e Jasmine Carrisi con Pierangelo Greco;

con Danilo e Fabrizio Mileto;

e Elena Barolo con Thais Souza Wiggers;

con Giorgia Villa con Laura Maddaloni;

con Irma e Lucia Testa.

The Couple prima puntata, inizia il reality

Inizia la prima puntata di The Couple. La conduttrice spiega: “In ogni puntata sono messe a disposizione varie chiavi, ma solo una sarà quella che aprirà la cassaforte che permetterà di vincere il montepremi di un milione di euro“. La conduttrice saluta gli opinionisti, poi spiega che questa sera ci saranno quattro faccia a faccia.

La conduttrice presenta la prima coppia di concorrenti, ovvero Brigitta e Benedicta Boccoli. Le due sono in studio e, con l’occasione, Blasi mostra la casa nella quale dovranno vivere, che è praticamente uguale a quella del GF. La novità è che ogni coppia avrà la propria stanza. Le sorelle affrontano Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. Nella clip di presentazione confessano: “Da ragazzini stavamo insieme, ma ora siamo migliori amici“.

Il primo incontro ha come protagonista un rullo per le valige, nel quale passano una serie di oggetti. Uno dei concorrenti è bendato e deve indovinare l’oggetto solo con il tatto. In seguito, deve provare a far capire al compagno, anch’esso bendato, di che oggetto si tratta. Carrisi-Greco arrivano a 9 punti. Il notaio non sente una risposta abbastanza chiara, ma il pubblico la corregge. Le sorelle Boccoli, interrotte varie volte dai notai, si fermano a quota 2 punti.

I fratelli Mileto

La prima puntata di The Couple prosegue con Danilo e Fabrizio Mileto. I fratelli devono affrontare Elena Barolo e Thais. Prima, però, devono preparare la camera da letto alle due colleghe inquiline. In studio, Barolo ammette di avere la passione “per gli uccelli“, ovviamente intesi come volatili, ma in studio si sprecano le battute e i doppi sensi.

Finalmente, le due coppie si sfidano. Il meccanismo è il medesimo del duello precedente, ma questa volta una concorrente, mentre cammina su un tapis roulant, deve far indovinare un oggetto al compagno partendo dalla descrizione di una foto. La prova dei Mileto è disastrosa: non riconoscono né Dante Alighieri né Cesara Buonamici, inoltre non riconoscono la Sardegna come regione italiana. Ovviamente, vincono le veline.

The Couple continua con Manila Nazzaro e Stefano Oradei, sposati da meno di un anno. Dopo un breve quiz che conferma l’affinità di coppia, ottengono la possibilità di stare in un bellissimo prive. Devono confrontarsi con Irma e Lucia Testa. Le compagini si confrontano con la medesima prova del confronto fra le Boccoli e Carrisi-Greco. La vittoria va a Nazzaro-Oradei per 7 a 6.

La prima puntata di The Couple va avanti. Arriva in studio Antonino Spinalbese, che affronta lo show con Andrea Tabanelli. Insieme, sfidano Laura Maddaloni e Giorgia Villa. Entrambe le coppie sono state create dal programma. La prova è quella dei tapis roulant. Spinalbese-Tabanelli hanno la meglio.

The Couple prima puntata, l’ultimo faccia a faccia

Una volta che tutte le coppie sono in casa, Blasi spiega: “Ad ogni coppia sono state assegnate due chiavi e il vostro obiettivo, nel corso delle settimane, è quello di collezionare il maggior numero di chiavi, perché solo una, alla fine, aprirà la cassaforte con il montepremi“. Le quattro coppie che hanno vinto i loro faccia a faccia si sfidano per individuare quella che vincerà la prima puntata. Trionfano Spinalbese-Tabanelli, che ricevono l’immunità al televoto e guadagnano una terza chiave, che rubano a Jasmine Carrisi-Pierangelo Greco.

La prima puntata giunge al termine con le nomination. Ogni duo deve votare due coppie. Elena Barolo e Thais Souza Wiggers votano le sorelle Testa e Manila Nazzaro-Stefano Oradei. Le Boccoli scelgono Laura Maddaloni-Giorgia Villa e le Testa. Invece, Jasmine Carrisi-Pierangelo Greco optano per i Mileto e Maddaloni-Villa.

I Mileto selezionano le Boccoli e Nazzaro-Oradei. Questi ultimi giungono in confessionale e optano per Maddaloni-Villa e i Mileto. Le sportive Maddaloni-Villa mandano al televoto Nazzaro-Oradei e le sorelle Boccoli. Queste ultime sono scelte anche dalla Testa, che optano pure per i Mileto. Infine, Spinalbese-Tabanelli fanno i nomi dei Mileto e di Thais-Barolo.

Al televoto vanno i Mileto, che perdono una delle loro chiavi. Scelgono di darla a Jasmine e Pierangelo. Giunge al termine il debutto.

La recensione

La prima puntata del reality ha messo in mostra le potenzialità di un format che, tuttavia, deve difendersi dalla pesante eredità del Grande Fratello, che aleggia sopra la casa (fra l’altro molto simile) di The Couple.

Il programma prova a trasformare i faccia a faccia fra le coppie nel proprio elemento di riconoscibilità, ma la strada da fare è molto lunga e presenta non poche insidie. Le prove sono state ripetitive e troppo lunghe ed una diretta di oltre quattro ore non può reggersi esclusivamente su questo tipo di game. Per catturare e mantenere alta l’attenzione del pubblico, nel corso delle varie puntate servirà qualcosa in più, senza tuttavia diventare uno spin off del GF. Proprio la ricerca del giusto equilibrio sarà la missione più complessa.

Se lo stile della conduzione di Ilary Blasi è oramai noto (fra battute e gaffes più o meno involontarie), è impossibile dare un giudizio su Francesca Barra e Luca Tommassini. La prima ha realizzato interventi abbastanza interessanti, mentre il secondo ha mostrato soprattutto un lato goliardico. Ma la loro sintonia e la capacità di alimentare (o creare) dinamiche è tutta da valutare in corso d’opera.

Infine, è bello lo studio, decisamente innovativo rispetto a quelli solitamente presenti nei reality show italiani.