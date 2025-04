Il mondo è in lutto. Lunedì 21 aprile, giorno in cui si stava festeggiando il lunedì dell’Angelo, è morto Papa Francesco.

Papa Francesco morto, il decesso nella prima mattina

L’annuncio della morte di Papa Francesco è arrivato nella mattinata del 21 aprile, verso le 10:00. Ad annunciare tale notizia è stato il cardinale Kevin Farrell. Come riporta l’Ansa, quest’ultimo ha affermato: “Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco“.

La nota prosegue: “Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino“.

L’ultima apparizione in mondovisione per la Benedizione Urbi et Orbi

Il decesso di Papa Francesco è arrivato poche ore dopo la sua ultima apparizione, fra l’altro in mondovisione. Domenica 20 aprile, nel giorno di Pasqua, il Santo Padre ha deciso di affacciarsi su una Piazza San Pietro colma di fedeli e ha svolto la consueta Benedizione Urbi et Orbi.

In tale contesto, il Monsignor Diego Ravelli ha letto il messaggio scritto dal Pontefice. Un testo divenuto un vero e proprio lascito al mondo, nel quale il Santo Padre ha speso parole molto forti verso la pace: “Faccio appello alle parti belligeranti: cessate il fuoco, si liberino gli ostaggi e si presti aiuto alla gente, che ha fame e che aspira ad un futuro di pace! Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo! L’esigenza che ogni popolo ha di provvedere alla propria difesa non può trasformarsi in una corsa generale al riarmo“.

Papa Francesco morto, non è nota la data dei funerali

Inevitabilmente, l’annuncio del decesso di Papa Francesco ha destato un’immensa ondata di commozione. Molti fedeli, non appena hanno sentito la notizia, si sono recato in Piazza San Pietro a Roma, dove da settimane sono in corso le celebrazioni per l’anno del Giubileo. Al momento, non è noto sapere quando si svolgeranno le esequie funebri.

Papa Francesco, nato a Buenos Aires nel 1936, da qualche mese stava affrontando dei gravi problemi di salute. Il 14 febbraio scorso è stato ricoverato per oltre un mese al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una bronchite con infezione polimicrobica, complicata in una polmonite bilaterale.