Nonostante le festività, gli ascolti tv nella settimana dal 14 al 20 aprile offrono più di qualche spunto di riflessione. Mentre le ammiraglia hanno mostrato più di qualche difficoltà, hanno performato molto bene le cosiddette reti minori.

Ascolti tv 14 20 aprile, i dati di Canale 5

Iniziando da Canale 5, lunedì 14 aprile crolla The Couple. La seconda puntata del reality di Ilary Blasi intrattiene poco più di un milione e mezzo di persone, con appena il 13% di share. Il martedì, la seconda puntata de Il Turco si ferma all’11,3% di share con 1,7 milioni di spettatori interessati. In calo anche Tutto quello che ho, che il mercoledì ottiene, comunque, dei buoni risultati, con 2,4 milioni di persone e il 14,5% di share.

La replica di Come un gatto in tangenziale interessa solamente 1,7 milioni di persone con il 10,1% di share. Il venerdì, sale al 15,5% di share Tradimento, soap opera che appassiona 2,2 milioni di persone. Sempre dominante, invece, il talent Amici di Maria De Filippi, che il sabato raggiunge il 26,6% di share con 3,7 milioni di telespettatori. Infine, la domenica di Pasqua, Marry Me interessa poco più di un milione e mezzo di italiani con il 9,8%.

I risultati di Rai 1

Passando in rassegna i risultati di Rai 1, invece, lunedì 14 aprile sale Ulisse Il piacere della scoperta, che raggiunge i 3 milioni di persone con il 19,1% di share. Il martedì, l’esordio di Fuochi d’artificio al martedì appassiona 2,9 milioni di italiani, con il 17% di share. Sotto i 2 milioni di spettatori il film Whitney Una voce diventata leggenda, che il mercoledì riceve il 12% di share.

Che Dio ci aiuti del giovedì riceve 3,6 milioni di persone con il 20,9% di share. Il venerdì, la Via Crucis del venerdì interessa poco meno di 3 milioni e mezzo di persone con il 19,3% di share. La pellicola Il miracolo di Sharon al sabato tiene incollati davanti allo schermo 2 milioni di persone con il 12,6% di share. Infine, nella domenica di Pasqua, il film Il lupo e il leone appassiona due milioni e mezzo di persone con il 16%.

Ascolti tv 14 20 aprile, benissimo Le Iene

Fra le altre reti, il 14 aprile GialappaShow ottiene il 5% di share con 802 mila spettatori, superando Obbligo o verità e Lo Stato delle Cose rispettivamente su Rai 2 e Rai 3. Benissimo, il martedì, sia Le Iene su Italia 1 che DìMartedì su La7, che intrattengono rispettivamente 1,5 e 1,6 milioni di persone con il 12,7 e il 9,7% di share. Bene Chi l’ha visto? del mercoledì con il 10,7% di share ed 1,7 milioni di telespettatori, mentre ottiene risultati molto bassi Mare Fuori, al 4,1% di share.

Flop, su Rai 3, per Un giorno in pretura, al 2,7% di share, e per Newsroom, al 2,4%. Infine, il sabato, molto bene Il compagno Don Camillo, che tiene compagnia a poco meno di 1 milione di persone ottenendo il 6,4%.