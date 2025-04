Lunedì 21 aprile, la notizia della morte di Papa Francesco ha stravolto la programmazione tv di tutte le reti televisive italiane. In onda, su quasi tutte le emittenti, edizioni straordinarie.

Morte Papa Francesco programmazione tv, le modifiche di Rai 1

La notizia della morte di Papa Francesco è stata letta, in diretta su Rai 1, da Eleonora Daniele, padrona di casa di Storie Italiane. La conduttrice, alle ore 09:59, ha affermato: “Sono arrivate due agenzie e io leggo, penso una delle notizie più tristi del mondo. Papa Francesco è morto“.

Poco dopo è partita una lunga edizione straordinaria del TG1, condotta da Valentina Bisti e durante la quale sono intervenuti numerosi ospiti per esprimere il proprio cordoglio. Fra le altre, ha parlato anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Storie Italiane non è mai ripartito e salta anche la puntata di È sempre mezzogiorno.

Il TG1 sostituisce anche La Volta Buona, mentre alle 16:30 c’è La Vita in Diretta con Alberto Matano. Dalle 18:30 inizia A Sua Immagine con Lorena Bianchetti. Alle 20:00 c’è il telegiornale, seguito alle 20:30 da Porta a Porta, visibile fino a mezzanotte.

Le altre reti della TV di Stato

La morte di Papa Francesco cambia la programmazione tv di Rai 2. In mattinata è andata in onda un’edizione straordinaria del TG2, poi al termine è partito il film Sulle mie spalle, che sostituisce la puntata quotidiana de I Fatti Vostri con Tiberio Timperi ed Anna Falchi. In seguito, la linea torna al telegiornale fino alle 15:20, quando parte il film Il sogno di Francesco. Alle 16:45 parte Speciale TG2, mentre alle 19:00 c’è la fiction La Bibbia. Alle 20:30 torna il TG2. Dalle 21:00 spazio al TG2 Post, al documentario In viaggio e al film Lourdes.

Su Rai 3, invece, dopo gli Speciali TG3 del mattino, si alternano Tg Lis, Tgr diretta Giubileo alle 14.45, il film Il cammino di Santiago alle 17.00, il Tg3 delle 19.00, il Tg Regione delle 19.30, Blob alle 19.50, Il Cavallo e la torre alle 20.20, il film Fatima alle 20.35, La Bottega dell’orefice alle 22.20 e Linea Notte alle 23.50.

Morte Papa Francesco programmazione tv, Canale 5

Quasi in contemporanea, ma su Canale 5, il programma Luoghi di magnifica Italia si è interrotto per cedere la linea alla redazione del TG5. Il telegiornale è andato in onda con una edizione straordinaria guidata da Cesara Buonamici. Quest’ultima, sin da subito, si è collegata, per tutti gli aggiornamenti, con Fabio Marchese Ragona, giornalista e vaticanista che ha collaborato con Papa Francesco nella scrittura della sua autobiografia.

Buonamici, inoltre, può contare sul sostegno delle inviate Francesca Cantini e Benedetta Battistoni, rispettivamente schierate in Via della Conciliazione e presso Piazza San Pietro, dove si stanno radunando, ora dopo ora, migliaia di persone. Saltano, su Canale 5, le repliche annunciate di Melaverde e Forum.

Per quanto riguarda il pomeriggio, dalle 14:50 su Canale 5 andrà in onda Pomeriggio 5 con Myrta Merlino, in onda fino alle 20:00. In contemporanea, dalle 14:00 alle 18:50 su Rete 4, spazio ad uno speciale di Diario del giorno. In access prime time, tutte le reti del gruppo Mediaset propongono Papa Francesco Così normale da essere straordinario, speciale di Toni Capuozzo. In prima serata, su Canale 5 salta The Couple sostituito dalla miniserie Chiamatemi Francesco. Il Papa della gente.

Le altre reti Mediaset e La7

Per quanto concerne le altre reti del Biscione, su Rete 4 dalle 14:00 alle 18:50 c’è Diario del giorno con Manuela Boselli. In prima serata è atteso lo Speciale Videonews, condotto da Gianluigi Nuzzi ed Elena Guarnieri. Nessuna variazione annunciata su Italia 1.

Su La7, il giornalista Andrea Pancani ha dedicato l’intera puntata di Coffee Break al decesso del Santo Padre, allungandosi oltre le 11:00, orario di fine previsto. Poi è iniziato il telegiornale di La7, visibile fino alle 14:00. Segue il film Rebel Pope, poi è previsto uno speciale guidato da Enrico Mentana. Nel pomeriggio c’è anche il documentario 10 anni con Francesco. Dopo il tg delle 20:00, Lilli Gruber conduce Otto e mezzo. Fra gli ospiti Corrado Augias, protagonista del prime time con La Torre di Babele, durante il quale c’è un faccia a faccia con il Presidente della Pontificia Accademia per la Vita Monsignor Vincenzo Paglia.