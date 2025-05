Lunedì 26 maggio, la Rai ha presentato in conferenza stampa Cartoons on the Bay 2025. Il Festival Internazionale dell’animazione si svolge a Pescara dal 29 maggio al 1° giugno.

L’incontro parte con i saluti istituzionali di Marco Marsilio e di Carlo Masci, rispettivamente Presidente della Regione Abruzzo e Sindaco di Pescara. Partecipa Giampaolo Rossi, Amministrazione Delegato della Rai.

Nel parterre di ospiti della conferenza stampa di Cartoons on the Bay 2025 ci sono anche Claudia Mazzola e Simona Sala, ovvero Presidente Rai Com e Direttrice Rai Radio 2. Coinvolto, poi, Marco Lanzarone, Direttore Rai Radio digitali specializzate e podcast. Presente Anita Romanelli, Responsabile produzione cartoni e serie tv Rai Kids. Infine, c’è Roberto Genovesi, Direttore artistico del Festival.

Cartoons on the Bay 2025 conferenza stampa, iniziano le dichiarazioni

Inizia la conferenza stampa di Cartoons on the Bay 2025. Si parte con Claudia Mazzola di Rai Com: “L’evento valorizza l’animazione in qualità di linguaggio universale, in grado di unire e comunicare. Quest’anno giungiamo alla 29esima edizione, la kermesse è un’eccellenza nel mondo, punto di incontro fra territorio, studenti, professionisti, autori e registi. La Rai è uno spazio per crescere, confrontare, divulgare e sperimentare. Cartoons on the Bay 2025 rientra nella missione del servizio pubblico, sperimentando nuovi linguaggi. A Pescara si costruiscono i linguaggi del futuro, quest’anno il tema è l’intelligenza artificiale e gli ospiti sono i Paesi Scandinavi”.

Il Presidente della Regione Marsilio è assente, ma ha inviato un videomessaggio con saluti e ringraziamenti, nel quale afferma: “Pescara si conferma un centro fondamentale per il cinema d’animazione. Un settore che sta al passo con i tempi e non a caso il tema sarà l’intelligenza artificiale. Avremo tanti eventi collaterali, oltre al Pulcinella Award, che premia i disegnatori già affermati e quelli del futuro”.

Il Sindaco di Pescara

In sala, nella conferenza stampa di Cartoons on the Bay 2025, c’è Roberto Santangelo, Assessore dei Beni e delle attività culturali della regione: “Cartoons on the Bay si è trasformato in una vetrina eccellente per il nostro territorio, il tema dell’IA è importantissimo. Quest’anno avremo decine di opere provenienti da oltre 50 paesi del mondo, a dimostrazione del grande interesse intorno all’evento. Con entusiasmo continueremo ancora il sodalizio con la Rai per l’evento“.

Ora è il turno del primo cittadino Carlo Masci: “La città è in fibrillazione, Pescara è all’avanguardia, dinamica, che vive di sogni e che guarda al futuro. Il nostro è il luogo ideale per ospitare Cartoons on the Bay e sono convinto che questo sodalizio proseguirà ancora a lungo”. Il Sindaco ricorda che il venerdì sera, in Piazza della Rinascita, c’è il concerto di Banco del Mutuo Soccorso.

Prende la parola Simona Sala di Rai Radio 2: “La nostra è la radio dell’ironia. La prima trasmissione è Numeri Uni, in onda il venerdì pomeriggio in diretta dalla piazza, con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Il sabato avremo 610 con Lillo, Greg e Carolina Di Domenico. Faremo, poi, una mostra sulle miniature firmate da Lillo. Infine, il sabato sera firmeremo lo show musicale Greg & the Frigidaires”. Breve saluto di Greg, presente in sala. Sala svela che Lillo e Greg saranno premiati con il Pulcinella Awards.

Cartoons on the Bay 2025 conferenza stampa, l’offerta Rai Kids

La conferenza stampa di Cartoons on the Bay 2025 procede con l’intervento di Anita Romanelli di Rai Kids: “Quest’anno abbiamo sei nomination in nove categorie, passando dal prescolare al live action, coprendo target differenziati. Affrontiamo molte tematiche, alcune delle quali importanti, ma sempre inserendole in storie appassionanti“. Fra le produzioni coinvolte nell’evento ci sono Crush La storia di Matilde, Clan Scegli il tuo destino e Le Tre Moschettiere.

Il microfono passa a Marco Lanzarone: “Rai Radio Kids è un unicum, offriamo dei programmi in diretta nei quali interagiamo in tempo reale con i bambini, ovviamente con la mediazione dei genitori. Non siamo noi che parliamo con i bambini, ma sono loro che comunicano con noi. I pilastri della nostra programmazione sono Marco Di Buono ed Arianna Ciampoli, oltre ad Armando Traversa, conduttore di Big Bang e che sarà proprio a Pescara per Cartoons“.

Le dichiarazioni del direttore artistico

Nella conferenza stampa di Cartoons on the Bay 2025 parla Roberto Genovesi, Direttore artistico, che lancia una clip con i nomi dei premiati. Quentin Blake e Rob Minkoff ricevono il Premio alla Carriera, il Pulcinella Studio of the Year va ad Eaglet Film. Il Premio Speciale è assegnato a Noah Falstein e, come già detto, alla coppia Lillo e Greg. Il Pulcinella Diversity Awards è assegnato a Barbie (Mattel). Infine, il Pulcinella Transmedia Award va a The Angry Birds x Legends.

Roberto Genovesi aggiunge: “A Quentin Blake è dedicata la mostra principale di Cartoons on the Bay 2025. Ogni anno scegliamo un film che è presentato in anteprima. Quest’anno abbiamo puntato su Maracuda Diventare grandi è una giungla, pellicola adatta per le famiglie“.

La conferenza stampa di Cartoons on the Bay 2025 prosegue con le domande dei giornalisti. Simona Sala sull’arrivo di Fiorello a Rai Radio 2: “Lui ama la radio, sta sperimentando in piena libertà. Io lo ritengo un genio e sono felicissima di averlo con noi”. Greg sulla presunta rivalità con lo showman: “Non esiste, facciamo due tipologie di comicità differenti“. Giunge al termine l’incontro.