Il caso del delitto di Garlasco ha alzato in maniera importante gli ascolti tv dei format di cronaca della settimana dal 19 al 25 maggio. Altri show, soprattutto delle reti ammiraglie, hanno invece segnato importanti cali.

Ascolti tv 19 25 maggio, i dati di Rai 1

Iniziando da Rai 1, il 19 maggio la terza puntata di Gerri è al 17,7% con 3 milioni di spettatori. Il giorno seguente, l’esordio della versione statunitense di Doc interessa 2,6 milioni di persone con il 14,7% di share.

La replica de Le Indagini di Lolita Lobosco del mercoledì appassiona 2,3 milioni di spettatori col 13,5%. Altra replica è quella di Don Matteo del giovedì, che appassiona due milioni e mezzo di italiani con il 16%. Brutto calo, il venerdì, per Milly Carlucci con Sognando Ballando con le stelle, che scende al 14,2% con appena 2,1 milioni di spettatori.

Il sabato, la serata benefica Con il Cuore Nel nome di Francesco, guidata da Carlo Conti, interessa 2,4 milioni di italiani con il 18%. Infine, l’ennesima replica di Lolita Lobosco della domenica appassiona 2 milioni e mezzo di persone con il 15,8%.

L’Isola e l’esordio de Il Volo su Canale 5

Spostando l’attenzione sui dati di ascolto di Canale 5, il 19 maggio spicca l’esordio de Il Volo con Tutti per Uno Viaggio nel Tempo. La serata evento tiene compagnia a poco meno di 2,7 milioni di persone, con il 21,4% di share. Brutto risultato, invece, per il finale di stagione di Maria Corleone, al 10,8% con 1,7 milioni di spettatori.

Brutto calo anche per L’Isola dei Famosi, al 15,7% di share con appena 1,8 milioni di spettatori. Lo speciale di prima serata di Avanti un Altro si ferma al 13,6%, con 2,1 milioni di persone. Tradimento del venerdì raggiunge i 2,2 milioni di persone con il 14,9%. La replica del sabato di Andrea Bocelli 30 The Celebration interessa solo un milione e mezzo di persone con l’11,5% di share. Infine, debutto tiepido per la nuova soap La Notte del Cuore, solamente al 12,6% di share con 1,9 milioni di spettatori.

Ascolti tv 19 25 maggio, l’impatto del delitto di Garlasco

Analizzando gli ascolti dal 19 al 25 maggio emerge una crescita generale delle trasmissioni di cronaca, trainate dagli aggiornamenti sul delitto di Garlasco. Il caso più esemplificativo è quello de Le Iene, che il martedì, con il 14,6% ed 1,8 milioni di spettatori permette ad Italia 1 di essere la seconda rete più vista della serata.

Ottimi anche Chi l’ha visto? di mercoledì, al 10,7% con 1,7 milioni di interessati, e Quarto Grado del venerdì, all’11,1% di share con poco più di un milione e mezzo di persone. Nel daytime, da segnalare il risultato de La Vita in Diretta del martedì. Nel giorno degli interrogatori di Alberto Stasi, Marco Poggi ed Andrea Sempio (che non si è presentato per una cavillo procedurale), il programma di Alberto Matano raggiunge il 25% di share.

Sulle altre reti, sempre flop Audiscion e Like a Star, che rispettivamente su Rai 2 e NOVE ottengono il 3% e il 2,8%. Molto male anche Salvo Sottile con FarWest, al 2,9% di share. Bene, infine, la domenica sia Rai 3 con Report (al 9,2% con un milione e mezzo di interessati) che Italia 1 con Sarabanda Celebrity (all’8,3% con 1,2 milioni di spettatori).