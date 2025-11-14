Il Capodanno 2026 di Rai 1 sarà a Catanzaro. Ad annunciarlo, con una nota pubblicata nel pomeriggio del 14 novembre, è la TV di Stato.

Capodanno 2026 Rai 1 Catanzaro, si rafforza l’unione fra la TV di Stato e la Calabria

La scelta di svolgere il Capodanno 2026 a Catanzaro conferma ed rafforza ulteriormente il già saldo legame con la Calabria. Quello del 31 dicembre prossimo sarà il terzo veglione consecutivo che si svolge nella Regione. Il primo si è svolto nel 2023, quando il concertone era ambientato nella centrale Piazza Pitagora di Crotone. L’anno seguente, la scelta è ricaduta su Piazza Indipendenza di Reggio Calabria.

Nel 2025, invece, le telecamere della rete ammiraglia si recano a Catanzaro. L’ufficializzazione, come reso noto dal comunicato, è arrivata dopo alcuni sopralluoghi svolti da una delegazione Rai, accompagnata dai vertici cittadini e da rappresentati della Regione. Tutti insieme hanno lavorato per conoscere lo stato dei luoghi e presentare uno studio di fattibilità per la prossima location. Alla fine, la scelta è ricaduta sul lungomare cittadino, dove dunque sarà montato il grande palco.

La conduzione, per il secondo anno di fila, a Marco Liorni

La Rai, oltre ad aver annunciato la location, ha confermato anche il nome del conduttore. Esso, per il secondo anno di fila, è Marco Liorni. Il presentatore, in onda tutti i giorni con L’Eredità nel preserale di Rai 1, ha esordito nel veglione di Capodanno dodici mesi fa, quando ha ricevuto il compito di sostituire Amadeus.

Molto positivi, dodici mesi fa, gli ascolti ottenuti. Il format aveva tenuto compagnia a 5 milioni e 300 mila telespettatori, per una share del 36,79%. Anche quest’anno, lo show è proposto in streaming ed on demand su Rai Play e prende il via verso le 21:00 circa, subito dopo la fine del discorso a reti unificate del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Capodanno 2026 Rai 1 Catanzaro, musica e territorio al centro dello show

Non dovrebbero esserci grossi cambiamenti per quel che concerne il meccanismo di funzionamento dello show. Al centro della diretta di Rai 1 da Catanzaro, in vista del Capodanno 2026, dovrebbero essere protagonisti la musica ed il territorio. Nella diretta, le performance musicali di vari ospiti si alternano a delle clip con le quali sono mostrate le bellezze artistiche e naturalistiche della Calabria.

La trasmissione è realizzata da Direzione Intrattenimento Prime Time Rai con la Regione Calabria in collaborazione con la Fondazione Film Commission della Calabria, grazie alla convenzione siglata con Rai Com.