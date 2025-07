A Capodanno tutti da me, diretto da Toni Fornari e Andrea Maia, è un film commedia italiano del 2025 tratto dall’omonima pièce teatrale. In onda su Cine34, ha una durata di 75 minuti e mescola comicità, nostalgia e un pizzico di magia per raccontare una notte di Capodanno fuori dal tempo.

Regia, produzione e protagonisti del film A Capodanno tutti da me

Toni Fornari e Andrea Maia dirigono il film. Essi, inoltre, firmano la sceneggiatura con Vincenzo Sinopoli. Invece, Time Multimedia ha curato la produzione. Simone Zampagni, infine, si è occupato della fotografia.

I protagonisti principali della storia sono:

Massimo Boldi, nel ruolo di Lorenzo Colombo, un senatore in pensione.

Nancy Brilli, che interpreta Patrizia, la sua ex compagna.

Massimo Ceccherini, nel ruolo di Santo Longanesi, un cantante squattrinato.

Paolo Conticini, che interpreta Ciro Bertolasi, un avvocato.

, che interpreta Ciro Bertolasi, un avvocato. Francesca Manzini, nel ruolo di Elisa Mancini, la segretaria.

Dove è stato girato?

La troupe ha girato il film in Italia. Ha usato, infatti, una dimora romana come location principale. Lì, infatti, si svolge l’intera festa di Capodanno. Gli esterni, invece, sono limitati. Questa scelta, quindi, accentua il tono teatrale e surreale.

Trama del film A Capodanno tutti da me

La trama segue il senatore Lorenzo Colombo. Egli, infatti, festeggia il suo 75° compleanno. La serata, però, prende una piega inaspettata. Durante uno show televisivo, infatti, il mago Giucas Casella lancia un incantesimo. Lorenzo, quindi, viene catapultato nel passato. Lì, incontra nuovamente Patrizia, Ciro e Santo. Rivive così gli ideali del ’68. Il senatore, perciò, dovrà fare i conti con ciò che ha perso.

Spoiler finale

Nel finale, Lorenzo capisce una cosa importante. Il potere, infatti, non vale quanto gli affetti autentici. L’incantesimo, quindi, si dissolve. Lascia, però, un segno profondo. Il senatore, infatti, decide di riconnettersi con gli amici. Chiede scusa a Patrizia e rinuncia alla vanità. La festa, perciò, si trasforma in un momento di verità.

Cast completo del film A Capodanno tutti da me

Il cast del film è ricco di volti noti della commedia italiana. Presenta, infatti, partecipazioni speciali e camei ironici.