Domenica 30 novembre, su Rai 1, è andata in onda la finale de Lo Zecchino d’Oro 2025 e la vittoria è andata alla canzone Ci pensa il vento, eseguita da Emma Dakoli. La proclamazione è arrivata al termine della diretta guidata da Carlo Conti.

Lo Zecchino d’Oro 2025 Ci pensa il vento, di cosa parla il brano vincitore

Ci pensa il vento, canzone che ha vinto Lo Zecchino d’Oro 2025, è stata portata al successo dalla voce di Emma Dakoli. Studentessa delle quarti elementari, ha 9 anni ed è originaria di Monza.

Il testo del singolo Ci pensa il vento è firmato da Francesco Marruncheddu e Lodovico Saccol, con quest’ultimo che ha firmato anche la musica. Colui che ha scritto il singolo è un parroco, cosa che non avveniva oramai da tempo.

Ci pensa il vento ha un significato profondo, che si concentra sulle tante funzioni del vento, soprattutto quando attraversa i confini degli Stati e porta con sé un sentimento orientato alla pace.

Lo Zecchino d’Oro 2025 Ci pensa il vento, il resto del podio

Subito dietro a Ci pensa il vento, al secondo posto ne Lo Zecchino d’Oro 2025, si posiziona Tu puoi essere. Cantata da Lara, il testo è di Mario Gardini, mentre la musica è firmata da Andrea Casamento. Terzo posto per Boomer Boom Boom, eseguita sul palco da Ana e Gioele. Scritta da Maria Francesca Polli, la musica della canzone è ideata da Marco Iardella.

In quarta posizione, ne Lo Zecchino d’Oro 2025, c’è Disco. La bambina che l’ha cantata è Ambra e la musica ed il testo è composta da Andrea Agresti. Infine, la cinquina vincitrice giunge al termine con Uffa le tabelline, che ha la voce di Alyssa. In questo caso, sia le parole del brano che la musica sono di Alessandro Di Battista.

Boomer Boom Boom è la hit più radiofonica

Durante Lo Zecchino d’Oro 2025 è stato assegnato anche un altro premio, quello denominato Rai Radio Kids, dedicato alla canzone giudicata più radiofonica. I conduttori Marco Di Buono ed Arianna Ciampoli lo hanno assegnato ad Ana e Gioele, interpreti di Boomer Boom Boom.

Ad arricchire la finale, guidata come già detto Carlo Conti, ha presenziato una giuria composta da cinque esperti. I primi due sono Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni, che hanno condotto le due semifinali della kermesse, in onda venerdì e sabato. Terzo giurato è il professore Vincenzo Schettini, mentre i restanti sono Flavio Insinna e Gabriele Cirilli.