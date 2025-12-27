Da giorni, sui social e (in parte) in televisione, tiene banco il cosiddetto caso Signorini. Si tratta della vicenda legata ad Alfonso Signorini, sollevata da Fabrizio Corona e relativa alla scelta dei concorrenti delle passate edizioni del Grande Fratello Vip.

Caso Signorini, le accuse al conduttore

Il caso Signorini è partito quando, nella sua rubrica denominata Falsissimo, Fabrizio Corona ha lanciato un duro attacco ad Alfonso Signorini. Quest’ultimo è stato accusato di aver adoperato comportamenti sessualmente molesti nei confronti di vari uomini, promettendo l’entrata all’interno della Casa del Grande Fratello.

Fabrizio Corona ha più volte affermato di aver ricevuto segnalazioni da decine di persone ed Antonio Medugno, modello ed ex concorrente del GF Vip nel 2022, avrebbe sporto denuncia contro Alfonso Signorini per violenza sessuale e tentata estorsione.

Come ha risposto l’ex padrone di casa del Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini, al centro delle polemiche, ha scelto, per il momento, la strada del silenzio. Le uniche dichiarazioni fino ad ora arrivate sono quelle del suo legale Andrea Righi. Quest’ultimo ha definito il suo assistito “molto rammaricato” e poi ha aggiunto: “Il mio assistito è estremamente determinato e fiducioso di poter presto ristabilire la verità dei fatti“.

La vicenda, dunque, è destinata a spostarsi interamente nelle sedi giudiziarie, anche perché Alfonso Signorini ha querelato, a sua volta, Fabrizio Corona. Contro quest’ultimo sono state mosse accuse legate al revenge porn ed è stato già ascoltato dai pubblici ministeri che stanno lavorando alla vicenda.

Caso Signorini, quali ripercussioni sul GF

Nelle scorse ore, il caso Signorini si è arricchito di un nuovo, importante elemento. Per la prima volta da quando è avvenuto il tutto, infatti, ha preso posizione, con un comunicato, la Endemol Shine Italia, la società che produce il Grande Fratello. Il gruppo, in una nota, ha affermato: “Prendiamo atto con grande serietà e attenzione degli elementi emersi sui media rispetto ad alcune passate edizioni del programma. In relazione a tali presunti fatti, si riserva ogni iniziativa nei confronti di chiunque abbia eventualmente arrecato danno alla reputazione del format e al buon nome di quanti in questi anni hanno dedicato la loro professionalità al suo grande successo“.

Il comunicato prosegue: “A tutela della propria reputazione e della professionalità dei suoi collaboratori, nonché a tutela del programma e del relativo formato, l’azienda ha comunque avviato le verifiche interne previste. Esse per chiarire il rispetto del codice etico e delle procedure che governano le selezioni dei concorrenti del programma“.

Alla luce di tali dichiarazioni, il futuro del GF è tutt’altro che certo. Il reality sarebbe dovuto andare in onda, con un’edizione dedicata ai vip, nel 2026, con la conduzione proprio di Alfonso Signorini. Ad oggi, tuttavia, è impossibile dire con certezza quel che accadrà.