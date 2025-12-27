Da qualche giorno, Poste Italiane ha lanciato la pubblicità di Natale 2025. Come avvenuto già nelle scorse settimane, la società ha deciso di realizzare una sorta di cortometraggio: lo spot, infatti, ha una durata di oltre un minuto e mezzo.

Poste Italiane pubblicità Natale 2025, la colonna sonora è La Sera dei Miracoli di Lucio Dalla

La pubblicità di Poste Italiane è nata da una idea originale della Saatchi&Saatchi. La società che ha realizzato il promo è la Akita, mentre la regia è curata da Ago Panini.

Il protagonista della narrazione è il piccolo Filippo, giovane molto sensibile e che, approfittando del clima di festa, ha deciso di dedicare un pensiero a chi non c’è più. Ad interpretarlo c’è l’attore Francesco Fama.

La pubblicità di Poste Italiane è girata interamente in Puglia. Fondamentale è la colonna sonora: la scelta, infatti, è ricaduta su La Sera dei Miracoli di Lucio Dalla. Un brano che ben si adatta al periodo delle festività e che è coerente con le scelte del passato. La società, per le precedenti pubblicità, aveva utilizzato altri brani del cantautore, fra cui L’anno che verrà.

La descrizione dello spot

La pubblicità di Poste Italiane inizia con il giovane Filippo che, affacciato dal balcone, guarda la città intorno a sé prepararsi ad affrontare il Natale. Il protagonista, in qualità di voce narrante, afferma: “È la sera dei miracoli, fai attenzione, è la sera dei cani che parlano tra loro e della luna che sta per cadere. In mezzo a questo mare cercherò di scoprire quale stella sei, perché mi perderei se dovessi capire che stanotte non ci sei“.

Nel frattempo, Filippo recupera una serie di oggetti appartenenti ad una persona adulta, dai guanti alle parole crociate, che poi inserisce in una scatola di Poste Italiane. Il mistero è risolto poco dopo, quando il piccolo, accompagnato da mamma e papà, si reca in una delle tante Poste sparse per il nostro paese. Qui, infatti, vuole spedire il pacco che ha preparato al nonno Pino, che purtroppo non c’è più, presso l’indirizzo “Via delle Nuvole 6, Cielo“.

L’operatrice dello sportello, senza dire nulla, finge di spedire normalmente il pacco ed all’uscita dalle Poste inizia a nevicare, con un fiocco che si posa proprio sul naso di Filippo.

Poste Italiane pubblicità Natale 2025, la recensione

La pubblicità di Poste Italiane, pensata e pubblicata in prossimità del Natale, rappresenta, senza dubbio, un’operazione comunicativa eccellente. Il gruppo, infatti, ha deciso di raccontare un lato delle festività troppo spesso ignorato, ovvero l’assenza ed il dolore per chi non c’è più. Un tema, questo, che restando nel pieno spirito natalizio è stato trattato in modo positivo, trasmettendo un messaggio di speranza.

Tecnicamente, lo spot è fatto a regola d’arte. In un minuto e mezzo la storia si sviluppa bene, senza generare fraintendimento e permettendo allo spettatore di cogliere tutte le varie sfumature presenti. Anche la sceneggiatura è ben scritta ed è efficace, in quanto riesce nella difficile operazione di far conciliare l’esigenza di raccontare una storia con gli inevitabili riferimenti pubblicitari all’azienda al centro dello spot. Essi, infatti, avrebbero potuto rovinare l’atmosfera magica della produzione, ma il rischio è stato abilmente scongiurato.