Con l’inizio del 2026 una novità riguarda il palinsesto di Rai 3. Il talk show FarWest, infatti, cambia giorno di messa in onda, spostandosi al martedì sera.

FarWest martedì sera, l’ennesima modifica al format di Salvo Sottile

La nuova edizione di FarWest, programma di approfondimento guidato da Salvo Sottile, sarebbe dovuto andare in onda, inizialmente, il venerdì, ovvero la collocazione che occupava già nella passata edizione.

Poche ore prima della messa in onda, però, Rai 3 ha deciso di stravolgere il proprio palinsesto, cambiando il giorno di messa in onda di FarWest, spostandolo al martedì.

Per il talk di Salvo Sottile si tratta dell’ennesima modifica alla propria programmazione. La prima edizione, infatti, aveva esordito il lunedì, per poi essere spostato al venerdì, dove è rimasto fino alla passata edizione.

I bassi ascolti

Numerose le cause che potrebbero aver spinto Rai 3 a modificare la programmazione di FarWest. Una delle principali potrebbero essere gli ascolti, decisamente deludenti nel 2025.

La terza edizione è partita ad ottobre ed è proseguita fino al 12 dicembre scorso. Le puntate proposte hanno ottenuto dati Auditel tutt’altro che entusiasmanti. In occasione dell’ultimo appuntamento, il talk show ha informato solamente 404 mila spettatori, con una share che si è fermata al 2,7%. Il format è stato superato da tutti quelli delle altre reti generaliste, oltre che da NOVE e Real Time.

FarWest martedì sera, a Sottile una collocazione storica di Rai 3

Grazie a FarWest, dunque, Rai 3 torna ad occupare la fascia del prime time del martedì con un programma di informazione. Per lungo tempo, tale fascia oraria è stata occupata dai talk show, fra cui Cartabianca con Bianca Berlinguer, in onda dal 2018 al 2023. Anno, questo, nel quale la conduttrice ha abbandonato la TV di Stato in favore di Mediaset.

Tale scelta ha costretto la Rai a cercare una sostituta, puntando su Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo. La trasmissione, proposta da ottobre a gennaio, ha chiuso dopo quindici appuntamenti con una media share del 2,6%, analizzando solamente la sezione del programma vero e proprio.

A Salvo Sottile, dunque, è affidato ora il compito di raccogliere questo testimone e, al tempo stesso, tentare di risollevare le sorti della sua trasmissione. Per farlo, però, deve fare i conti con una concorrenza decisamente maggiore rispetto a quella che aveva il venerdì. Il martedì, infatti, deve confrontarsi direttamente con la già citata Bianca Berlinguer, al timone di È sempre Cartabianca, e soprattutto con il seguitissimo DìMartedì con Giovanni Floris.