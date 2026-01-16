Venerdì 16 gennaio, Canale 5 propone una nuova puntata de La Ruota dei Campioni. La trasmissione, spin off de La Ruota della Fortuna, prende il via alle 20:40 circa e prosegue anche nella prima e seconda serata.

La Ruota dei Campioni 16 gennaio, superospite Gianni Morandi

La puntata de La Ruota dei Campioni prende il via, dunque, in access prime time, subito dopo la fine dell’edizione serale del TG5. A differenza di quel che accade solitamente, il format non giunge alla conclusione alle 21:50 circa, bensì prosegue fino alle 23:30 circa.

Quello odierno è il secondo appuntamento del ciclo di speciali de La Ruota dei Campioni, che ha preso il via la settimana scorsa. Il format, in tale occasione, ha tenuto incollati davanti allo schermo poco più di 4 milioni di telespettatori, con una share del 24,4%.

Al timone è confermato Gerry Scotti, affiancato, al tabellone, da Samira Lui. Ad arricchire la serata c’è, in qualità di ospite, il cantautore Gianni Morandi.

Chi si sfida

A comunicare i nomi di coloro che si sfidano durante lo speciale La Ruota dei Campioni di venerdì 16 gennaio è il settimanale TV Sorrisi e Canzoni. In primis torna Dario Basile, contabile 32enne vincitore della puntata della settimana scorsa. Fanno il suo ritorno anche Sergio Improta, 53enne vincitore, nel format classico, di oltre 270 mila euro, e Daniela Petrilli, professoressa 51enne che grazie al game ha vinto 242 mila euro.

Protagonista de La Ruota dei Campioni è Nicola Zago. Impiegato di 36 anni, la sera del 31 dicembre ha portato a casa ben 214 mila euro. Ad ottobre, invece, era protagonista Alessandro De Gennaro, bancario 29enne che ha vinto un montepremi di 140 mila euro. Il pubblico ha la possibilità di rivedere all’opera Luca Bartolini, 28enne lavoratore nella bottega di famiglia e capace di ottenere, il 5 gennaio scorso, ben 130 mila euro.

Infine, ci sono Enos Negrini, 38enne ingegnere che ha vinto 103 mila euro, Barbara Garofano, 54enne ristoratrice capace di vincere 74 mila euro ed Ivano Rega, impiegato 49enne vincitore di 70 mila euro.

La Ruota dei Campioni 16 gennaio, il regolamento

I nove protagonisti de La Ruota dei Campioni del 16 gennaio si affrontano in tre incontri tematici da cinque round. Ad ogni sfida partecipano tre concorrenti. Le manche sono dedicate ai Campioni della tv, della musica e del cinema. Al termine delle prove, i tre sfidanti che hanno guadagnato il montepremi provvisorio più alto si scontrano in un’ultima manche.

Alla fine, chi ha racimolato la somma più alta è nominato Campione dei Campioni ed affronta il gioco finale La Ruota delle Meraviglie, che mette in palio fino a 300 mila euro.