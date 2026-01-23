Venerdì 23 gennaio è pubblicato il nuovo album di inediti di Mika dal titolo Hyperlove. Per la popstar si tratta del primo disco in lingua inglese dal 2019.

Mika Hyperlove, rilasciato in contemporanea il singolo Excuses For Love

Per Mika, l’album Hyperlove è il settimo per quel che concerne i lavori in studio. L’artista, che ha venduto in carriera oltre 20 milioni di cd nel mondo e che vanta dischi certificati sia Platino che Oro in 32 Paesi, torna al centro della scena musicale a tre anni di distanza da Que ta tête fleurisse toujours.

Quest’ultimo, progetto in lingua francese, ha ottenuto un discreto successo soprattutto nel paese transalpino. Qui è riuscito ad entrare nella Top 5 e ad ottenere una certificazione Oro.

In concomitanza con Hyperlove è rilasciato anche il nuovo singolo di Mika, denominato Excuses For Love. Si tratta di un brano euforico e con un ritmo trascinante, che invita tutti all’onestà emotiva.

La collaborazione con Nick Littlemore e John Waters

L’album Hyperlove di Mika è composto da un totale di quindici tracce e, nel nostro paese, il progetto è seguito da Island Records (Universal Music Italial). Il disco segna il ritorno di una storica collaborazione. Nel progetto, infatti, il cantante può contare sul sostegno di Nick Littlemore, mente creativa di Empire of the Sun e PNAU, nonché produttore del cd The Origin of Love, datato 2013.

Nel progetto discografico in uscita il 23 gennaio, inoltre, partecipa il regista John Waters, che appare, con il suo stile ironico e tagliente, come narratore ospite in diversi intermezzi.

Hyperlove di Mika vuole esaltare il rapporto fra la vulnerabilità umana ed il progresso tecnologico. L’artista ha rimesso al centro della sua musica il pianoforte e l’intero album è realizzato con strumenti analogici e sonorità rétro.

Mika Hyperlove, la tournée in partenza il 6 febbraio

Con la pubblicazione di Hyperlove, la popstar Mika si appresta a debuttare con la tournée mondiale denominata Spinning Out Tour. La partenza è fissata il 6 febbraio prossimo da Amiens, in Francia. In totale, sono previste quindici date in Europa, fino al 6 marzo. Nel nostro paese sono in calendario due concerti: uno il 2 marzo alla Unipol Arena di Bologna, l’altro il 4 marzo alla OGR di Torino.

Fra aprile e maggio, invece, Mika calca alcuni dei palchi più prestigiosi del Nord America, esibendosi, fra le altre, nelle città New York, Chicago, Los Angeles e San Francisco.