Prende il via il 23 gennaio la novità Recensioni del terzo tipo. Il format è in onda alle 22:00 su Food Network, rete visibile sul canale 33 del digitale terrestre.

Recensioni del terzo tipo, alla conduzione DJ Mitch

Le società che hanno curato la realizzazione di Recensioni del terzo tipo sono la Star-M e la Pascal Media Consulting. I registi sono Salvatore Barbato e Giovanni Mencarelli, che sono anche gli autori insieme a Roberto Pascal Pisani.

La trasmissione, visibile anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Discovery+, è guidata da DJ Mitch, ovvero nome d’arte del già citato Giovanni Mencarelli. Voce di spicco di Radio 105, dove co-conduce dal 2008 il format Tutto esaurito, ha alle spalle numerose esperienze in tv, a partire da quella con Le Iene, per il quale ha lavorato sia come inviato che autore. Lo scorso dicembre, su MotorTrend, ha invece condotto Road to Race Academy.

Come funziona il programma

La prima edizione di Recensioni del terzo tipo è composta da sei puntate. Le prime due sono in onda, su Food Network, il 23 gennaio, dalle 22:00. Le restanti, invece, sono rilasciate con cadenza settimanale nel prime time del venerdì.

In ogni appuntamento, il conduttore DJ Mitch è affiancato da un ospite, uno chef o un esperto del settore alimentare. Con esso, visita tre, differenti ristoranti del nostro paese, scegliendo i locali più chiacchierati sul web. All’interno delle attività, i conduttori offrono un’analisi tecnica ed immediata dei piatti che gustano, analizzando attentamente la proposta gastronomica e realizzando confronti diretti con le recensioni peggiori ricevute.

Vari i temi analizzati, dalla tracciabilità delle materie prime alla trasparenza del menù, con un obiettivo: capire se ha ragione il ristoratore accusato o i clienti che hanno fornito le valutazioni più critiche.

Recensioni del terzo tipo, le puntate del debutto

A Recensioni del terzo tipo del 23 gennaio si svolge, in primis, la puntata dal titolo Pausa Pranzo. Il conduttore, affiancato da Guido Mori, analizza tre menù business per scoprire se esistono locali in grado di proporre una cucina di qualità anche nell’alta rotazione del servizio pranzo.

A seguire, è dato spazio all’episodio denominato Quantità vs Qualità. Durante esso, DJ Mitch è con Rosario Di Donna per verificare se i locali ad alto tasso di affluenza possono garantire comunque un buon rapporto qualità-prezzo. Per farlo, sono visitati tre locali che hanno deciso di perseguire delle filosofie molto diverse fra loro: un menù a base della tradizione regionale del sud, la cucina fusion e quella contemporanea.