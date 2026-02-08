Dopo le polemiche, il passo indietro. Andrea Pucci ha annunciato la rinuncia al ruolo di co-conduttore del Festival di Sanremo 2026.

Andrea Pucci rinuncia Festival di Sanremo 2026, le parole del comico

Il comico Andrea Pucci ha comunicato la decisione di rinunciare al Festival di Sanremo nella mattinata di domenica 8 febbraio. In una nota, diffusa dall’agenzia di stampa Ansa, il comico ha affermato: “Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant’altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili”.

Dopo aver parlato di “onda mediatica negativa che altera il patto fondamentale con il pubblico“, il comico ha aggiunto: “Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più. Omofobia e razzismo sono termini che evidenziano odio del genere umano e io non ho mai odiato nessuno. Il mio lavoro è quello di far ridere la gente, da 35 anni, ma potrei dire da sempre. E da sempre ho portato sul palco usi e costumi del mio paese, beffeggiando gli aspetti caratteriali dell’uomo e della donna. Attraverso il mio lavoro ho raggiunto obiettivi e traguardi con l’intenzione di regalare sorrisi e portare leggerezza a chi è sempre venuto a vedere i miei spettacoli“.

Andrea Pucci rinuncia Festival di Sanremo 2026, i ringraziamenti a Carlo Conti

La nota di Andrea Pucci, nella quale annuncia la rinuncia al Festival di Sanremo, procede: “A 61 anni, dopo quello che mi è accaduto fisicamente, non sento di dovermi confrontare in una lotta intellettualmente impari che non mi appartiene. Devo e voglio ringraziare Carlo Conti, la Rai, e tutti coloro che hanno creduto, pensato e proposto questa occasione. Avrebbe significato per me una meravigliosa celebrazione. Rimando quindi tutti gli in bocca al lupo a Carlo Conti augurandogli un’edizione di successo e vi aspetto a teatro”.

La decisione di Andrea Pucci arriva dopo giorni di furenti polemiche. Poco dopo l’annuncio della sua partecipazione fatto da Carlo Conti, infatti, sui social in molti hanno espresso le loro perplessità, a causa di una serie di battute infelici espresse dal comico negli scorsi anni.

Carlo Conti dovrà cercare un sostituto

Con il passo indietro di Andrea Pucci, dunque, il Festival di Sanremo 2026 perde l’unico co-conduttore fino ad ora annunciato al giovedì. Se il piano di Conti era quello di avere al suo fianco un comico per questa serata, allora il conduttore dovrà necessariamente rimettersi a lavoro e cercare un sostituto.

Il conduttore, che non ha ancora commentato la decisione presa da Pucci, di recente ha dichiarato che, nei prossimi giorni, farà nuovi annunci relativi alle co-conduttrici donne della kermesse.